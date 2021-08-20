Председателем Латвийского союза самоуправлений переизбран Гинтс Каминскис
Сегодня на 31-м съезде Латвийского союза самоуправлений (LPS) руководителем организации переизбран нынешний председатель Гинтс Каминскис.
Сегодня на 31-м съезде Латвийского союза самоуправлений (LPS) руководителем организации переизбран нынешний председатель Гинтс Каминскис.
Каминскис был единственным кандидатом на эту должность. За его кандидатуру было подано 86 голосов, против - четыре.
После избрания на пост Каминскис подчеркнул, что только совместной работой можно добиваться важных результатов. "Если будет поддержка со стороны всех самоуправлений, на переговорах с премьер-министром и министерствами можно будет отстоять позицию LPS", - сказал он.
Каминскис подчеркнул, что местные органы власти и их руководители - те, кто сделает все возможное, чтобы обеспечить стабильность самоуправлений.
Каминскис впервые был избран главой LPS в 2017 году. До этого он много лет был депутатом Ауцского городского и краевого самоуправлений и председателем думы.
В этом году Каминскис также баллотировался на муниципальных выборах в Добельскую думу, где представляемый им Крестьянский союз Латвии получил наибольшее количество мест, но остался в оппозиции.