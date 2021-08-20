Названы края с самыми высокими показателями вакцинации от Covid-19

Что касается пожилого населения, то в целом больше всего пожилых людей привито от коронавируса в Валмиерском крае - в возрасте 70-79 лет начали вакцинацию 80% пожилых людей, а в возрасте 80-89 лет - 70%. В свою очередь в Салдусском крае в возрастной группе от 70 до 79 лет хотя бы одну дозу вакцины получили 82% населения, в Саулкрастском и Огрском краях по крайней мере одной дозой вакцины привито уже 70% пожилых людей в возрастной группе от 80 до 89 лет.

В возрастной группе от 30 до 59 лет большинство вакцинированных по крайней мере одной дозой проживает в Марупском крае. Например, в возрасте от 30 до 39 лет более половины или 64% населения в этом самоуправлении получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 по сравнению со средним показателем по стране 47%.

В возрастной группе от 12 до 15 лет больше всего привитых также среди жителей Марупского края. Также 62% подростков в возрасте от 16 до 17 лет уже начали вакцинацию от Covid-19. Уровень вакцинации молодых людей высок и в Адажском крае, где 62% людей в возрасте 18-29 лет привиты хотя бы одной дозой, в то время как в среднем по стране в этой возрастной группе привито 47%.