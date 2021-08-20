В центре "Муцениеки" растет число зараженных Covid-19

Наибольшее количество случаев Covid-19 среди просителей убежища было выявлено в среду - 13 новых случаев заражения. Еще пять положительных тестов на Covid-19 были подтверждены в четверг, а четыре - в пятницу. Таким образом, в целом у 31 человека в "Муцениеки" диагностирована инфекция Covid-19.

Еще два случая Covid-19 были выявлены в четверг в центре размещения беженцев в Даугавпилсе, откуда инфицированные были доставлены в "Муцениеки".

Как отмечает SPKC, центр "Муцениеки" уже сталкивался со вспышками Covid-19, поэтому у учреждения есть опыт, как бороться с такими случаями.

Как сообщалось, с 10 августа пограничники предотвратили попытки 475 человек незаконно пересечь государственную границу.