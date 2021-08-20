Пара сантиметров до трагедии: в Пиньки на автомобиль упало дерево

Две недели назад на рабочий микроавтобус упало большое дерево. Водитель и сидевший спереди пассажир видели, что падает дерево, находившийся за рулем человек даже начал тормозить, однако было поздно - столкновения было не избежать.

Упавшее дерево блокировало дорогу. На помощь поспешили как спасатели, так и медики, к большому удивлению которых все четыре пассажира сумели собственными силами выбраться из машины.

За рулем автомобиля находился Артур, предприятию которого принадлежит транспортное средство. Он благодарит судьбу, что все пассажиры выжили.

"Если бы дерево упало на несколько сантиметров дальше, мы бы стали инвалидами или умерли бы.

Руль был придавлен к сиденью, я даже не понял, как смог выбраться из машины, ноги были придавлены. В тот момент появились силы, вырвал ноги. Сидевший рядом пассажир выставил вперед руку, в результате - перелом. Но если бы не было руки, мог пробить и череп", - рассказал Артур.

Водитель указывает, что после произошедшего прошли уже почти две недели, однако владелец территории по-прежнему не ликвидировал другие деревья, опасно наклонившиеся над дорогой.

"Почему ничего не делается? Действительно ждут трагедии? Местные жители рассказывают, что они несколько раз обращались к владельцу, однако никакой реакции не последовало", - сказал Артур.

Упомянутая территория принадлежит предприятию Rīgas meži. Его представитель Иева Берзиня рассказала, что упавшее дерево было в хорошем состоянии. В тот день в округе Риги не было бури, однако на двух других объектах Rīgas meži упали деревья.

"Если получим заявление от пострадавшего, то рассмотрим дело и будем смотреть, как мы можем помочь.

Конечно, у нас есть гражданско-правовое страхование. Если можно доказать, что дерево действительно было повреждено, то можно бы было покрыть потери из страхового полиса, однако в этом случае дерево было здоровым. В начале года мы обследовали эту территорию, будет обследована она и сейчас", - указала Берзиня.

У машины Артура было только обязательная страховка. Если бы было KASKO, ситуацию можно бы было решить куда проще. Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин указывает, что пострадавшему необходимо сохранить все документы, чтобы после этого можно было обратиться с требованием к владельцу леса.