Невакцинированные жители без самоизоляции смогут возвращаться из семи стран ЕС и ЕЭЗ

В дальнейшем невакцинированным жителям десятидневную самоизоляцию нужно будет соблюдать и после возвращения из Лихтенштейна, Болгарии и Хорватии.

В то же время самоизоляцию не нужно будет соблюдать невакцинированным жителям, прибывающим в Латвию из Германии, Чехии, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши и Ватикана.

Данные SPKC свидетельствуют, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии на 100 000 жителей сейчас составляет 64,1 случая, а неделю назад она была 49,3.

В свою очередь средние показатели в ЕС и ЕЭЗ за неделю снизились до 205,1. Неделей ранее они составляли 209,2.

В Эстонии показатель вырос и достиг 254,6 (неделей ранее - 203,1). В Литве показатель вырос до 254,5 (202,5).

При въезде в Латвию из стран, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в которых на 100 000 жителей превышает 75, обязательно необходимо соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Ее срок можно сократить, если на седьмой день сдать повторный тест, и он окажется отрицательным. Результат теста необходимо зафиксировать в сертификате тестирования. Самоизоляцию могут не соблюдать люди с сертификатом вакцинации или выздоровления.