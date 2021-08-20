В Балдонской средней школе из-за требований Covid-19 учебу могут прекратить два ученика

1 сентября в Балдонскую среднюю школу вернутся 615 учеников. До этого времени учителя спешат оборудовать классы, а директор решает вопросы, связанные с первым ожидаемым на следующей неделе большим тестированием против Covid-19.

Тесты будут обязательны для всех школьников, не имеющих действующего сертификата Covid-19. Если отказаться и от вакцины, и от теста, то образование придется продолжить в семье. В прошлом году в Балдонской средней школе это выбрали родители примерно 20 детей.

"Сейчас у меня есть информация о двух родителях, которые сказали, что не будут тестировать или вакцинировать детей.

Я понимаю родителей, что они еще могут сомневаться в вакцинации и поддерживать добровольную вакцинацию. Но я действительно не вижу проблем для почти взрослого человека пройти слюнный тест. В этом нет ничего сложного. И я допускаю, это больше вопрос принципа", - заявила директор Балдонской средней школы Индра Шмите.

Речь идет о двух учениках средней школы, которые получать образование в семье не смогут. Так как сейчас с некоторыми исключения из-за Covid-19 это можно делать только до восьмого класса включительно.

"Я созвонилась с Государственной службой качества образования и спросила, что в такой ситуации делать.

И они сказали, что если мы говорим об учениках средней школы, то для них получение образования завершилось. Но мне очень хочется верить, что это только эмоции, протест первого момента", - рассказала Шмите.

С протестами против обязательного ношения масок пришлось много сталкиваться и в прошлом году, который не был легким, признала директор. Маски будут обязательными и в этом году. Школьникам без сертификатов их нужно будет носить все время.

При заходе в школу и находясь в коридорах, как и в других местах общего пользования, все школьники будут в масках для лица. В свою очередь ученики 1-3 классов, а также другие школьники, имеющий действующий сертификат Covid-19, смогут маски в классах снимать.

"Похоже, что дети моего класса все хотят идти в школу, встретиться, и мы все вместе сможем учиться в школе. Есть некоторые, кто уже привился", - рассказала учитель Эва Шепетовска.

В ее классе - 23 ученика. Это седьмой класс, и ученикам уже больше 12 лет, но привились только некоторые. Из-за сложного возраста классный руководитель планирует делать все возможное, чтобы дети не задевали друг друга за то, что кто-то решил прививаться или не прививаться.

"Я всегда за то, что мы как три мушкетера - один за все и все за одного. Если будут вакцинированные дети, которые захотят снять маску и показать это остальным, вперед! Но я думаю, мы будем соблюдать целостность и, так сказать, солидаризуемся", - сказал учитель.

Директор также допускает, что со временем все больше школьников примут решение в пользу вакцины, видя, что это освобождает их от ношения маски в классе и регулярной сдачи слюнных тестов.

"У вакцинированных людей жизнь все-таки гораздо проще. Это нужно принять во внимание, и определенно, эти изменения будут. Уже сейчас мы видим, что информация меняется каждую неделю. Так как у некоторых есть эти сертификаты о выздоровлении с определенным сроком годности. На этой неделе им тестироваться не надо, а на следующей уже надо. Так что информация все время будет меняться", - указала директор Шмите.