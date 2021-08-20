Эпидемия доносов? Почему белорусы стучат на белорусов

Кузнецов также отметил, что не стоит путать доносительство и информирование о преступлениях. Законопослушный гражданин, который сообщает о нарушении ПДД - не равно человеку, который звонит по "102", чтобы заявить о соседе, у которого есть бчб-флаг, отметил историк.
"Доносы, которыми занимается часть общества, имеют цель не сообщить о правонарушении, а оскорбить политического оппонента и создать человеку максимальные трудности. Речь идет не о бытовых вопросах, а о доносах на основе гражданской позиции. Так, бчб-флаг законодательно не запрещен, а о нем сообщают как о преступлении. Мы говорим о доносах ни за что, по сути", - подчеркнул Кузнецов.
"Государство заинтересовано в поиске врагов"
Насколько значимы доносы в организации массовых репрессий и преследовании инакомыслящих со стороны государства?
Потомок репрессированных Игорь Станкевич много лет занимается историей своей семьи, многие его предки были репрессированы в 1920 - 1930-е годы. В делах некоторых из его родных были доносы, и Станкевич их читал. Речь шла об антисоветской агитации и не только.
"В документах сохранились какие-то абсурдные показания про то, как мой родственник ненавидит колхозы, но одобряет совхозы. Про то, что готовит бунт против советской власти", - рассказал Игорь Станкевич.
Он считает, что в большом терроре 30-х доносы сыграли не самую главную роль, потому что тогда были разнарядки по арестам и ссылкам в лагеря, а исполнители снизу еще и проявляли инициативу, мол, давайте сделаем больше:
"По сути, доносы мешали НКВД, отнимали время. И мой опыт ознакомления с делами показывает, что часто не доносы становились доказательной базой, а самооговоры. Сейчас государство заинтересовано в поиске врагов во многом потому, что внешняя и внутренняя экономическая политика полностью провалены. Маховик репрессий отчасти напоминает те процессы, которые происходили в 30-е годы, когда была разнарядка найти врага. При том, что в Беларуси активных открытых врагов власти почти не осталось, маховик репрессий раскручивается. Это может привести к тому, как было в 1937 году. Палачи расстреливали мирных граждан, а годом позже этих палачей расстреливали уже следующие палачи".
Станкевич отметил, что сейчас в стране власти создали атмосферу, при которой каждый человек, имеющий цель кому-то за что-то отомстить, может стать доносчиком:
"Как результат - в обществе сеется недоверие друг к другу, обществу наносится колоссальная травма. Чтобы ее прожить, нужно будет много усилий и времени. Это драматично с учетом того, что мы как наследники советского прошлого не отрефлексировали репрессии 20-х - 30-х годов. Люди в третьем, четвертом поколении все еще боятся государства. Чтобы выйти из этой воронки, нужны годы и годы".
Эта работа включает в себя работу с архивами, необходимо также разобраться, что делать с преступниками - палачами, доносчиками. Даже если не они запустили маховик репрессий, масла в огонь доносы подливают основательно: