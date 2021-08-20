Эпидемия доносов? Почему белорусы стучат на белорусов

Историк, доцент БГУ Игорь Кузнецов полагает, что действия белорусских властей стимулируют "тех, кто пишет доносы, поливает грязью других", продолжать это делать. Он привел личный пример: его многократно оскорбляли и распространяли о нем как о профессионале недостоверную информацию в государственных СМИ. Как результат: БГУ уведомил Кузнецова о расторжении с ним трудового контракта в октябре текущего года.

Он говорит, что "подобного уровня дискуссии, которая теперь пронизана лексикой низкого и оскорбительного характера, не было в советские времена, то есть мы наблюдаем деградацию общественной жизни".

Кузнецов считает, что открытая форма доносительства и клеветы, которая была использована против него, применялась и во времена сталинских репрессий. Что же касается доносительства в закрытой форме, то историк полагает, что "по некоторым параметрам мы опережаем 1937 год - у людей больше технических возможностей писать пасквили и доносить на тех, с кем они не согласны".

Доносительство порождается безнаказанностью

Игорь Кузнецов считает, что во многом доносительство по политическим мотивам так распространено в Беларуси, потому что в нашей стране до сих пор в нарушение действующего законодательства не открыли архивы КГБ за период сталинских репрессий.

В 2012 году архивы должны были открыть информацию о 1937 годе (по закону, информация хранится в закрытом доступе в течение 75 лет). Этого не случилось, ограниченный доступ к архиву КГБ есть только у родственников репрессированных.

"Архив КГБ, согласно закону, должен быть открыт. Однако власти нарушают ими же принятое законодательство, тем самым порождая стремление и готовность к доносительству. Логика такая: если имена доносчиков, осведомителей и тех, кто сотрудничал с органами госбезопасности, закрыты, значит, всё, что мы будем делать сегодня, останется такой же тайной. Это относится в одинаковой степени и к сотрудникам правоохранительной системы, и гражданам, которые сейчас увлеклись всевозможным доносительством", - сказал Игорь Кузнецов в комментарии для Naviny. by.

Он обратил внимание, что период гласности и открытого общества 90-х, когда в газетах и журналах публиковались сотни материалов и статей о преступлениях сталинизма, доносчиках и их судьбах, в Беларуси закончился очень быстро - архивы КГБ так и не открыли, учебники истории переписали:

"К сожалению, во времена руководства страной Станислава Шушкевича это сделать не успели, полагали, что впереди еще много времени, а демократия в Беларуси надолго. Как результат, архив КГБ Беларуси - единственный на территории СССР закрытый на 100%. Даже в России архив ФСБ частично открыт, и в этой стране желание писать доносы меньше, чем у нас".

Доносительство способствует не только расколу, холодной гражданской войне, но и тому, говорит Игорь Кузнецов, что в какой-то момент может привести к насилию: