Сборная Латвии по хоккею в проверочном мачте обыграла Норвегию

Две шайбы в составе сборной Латвии забросил Земгус Гиргенсонс, по одному - Роналд Кениньш и Микс Индрашис, у гостей же дважды отличился Эйрик Салстен.

Дополнительное время, состоявшееся вне зависимости от исхода встречи, завершилось со счётом 1:1 - сначала шайбу забросил Сондре Олден, на что точным броском ответил Гиргенсонс.

В серии послематчевых буллитов, которые состоялись бы при любом исходе матча, со счётом 1:0 победила Латвия, единственную шайбу забросил Кениньш.

На чемпионате мира по хоккею, состоявшемся в этом году в Риге, Латвия финишировала на 11-м, а Норвегия - на 13-м месте.

В субботу, 21 августа, в "Арена Рига" состоится повторный проверочный матч против сборной Норвегии.