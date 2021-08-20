Сб, 21.08.2021
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Михаил Ходорковский

Сборная Латвии по хоккею в проверочном мачте обыграла Норвегию

Сборная Латвии по хоккею ФОТО: Reuters/ScanPix

Сборная Латвии по хоккею, которая готовится к квалификационному турниру Олимпиады-2022 в Пекине, в пятницу в Риге в проверочном матче обыграла Норвегию. Сборная Латвии победила со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

Две шайбы в составе сборной Латвии забросил Земгус Гиргенсонс, по одному - Роналд Кениньш и Микс Индрашис, у гостей же дважды отличился Эйрик Салстен.

Дополнительное время, состоявшееся вне зависимости от исхода встречи, завершилось со счётом 1:1 - сначала шайбу забросил Сондре Олден, на что точным броском ответил Гиргенсонс.

В серии послематчевых буллитов, которые состоялись бы при любом исходе матча, со счётом 1:0 победила Латвия, единственную шайбу забросил Кениньш.

На чемпионате мира по хоккею, состоявшемся в этом году в Риге, Латвия финишировала на 11-м, а Норвегия - на 13-м месте.

В субботу, 21 августа, в "Арена Рига" состоится повторный проверочный матч против сборной Норвегии.

Квалификационный турнир группе Е пройдет с 26 по 29 августа в "Арена Рига". За единственную путёвку в Пекин поборются сборные Латвии, Франции, Италии и Венгрии.


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