Сб, 21.08.2021
Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом. Ангела Меркель после встречи с Владимиром Путиным
Ангела Меркель после встречи с Владимиром Путиным

Польская армия направила 900 военнослужащих на охрану границы с Беларусью

ФОТО: AFP/SCANPIX

Польша отправила к границе с Беларусью 900 военных. По словам министра национальной обороны Польши, этого количества хватит для усиления государственной границы.

"Польская армия поддерживает пограничную службу в охране границы с Беларусью. Я получил отчеты от командиров по этому поводу", - написал министр в своем Twitter.

Напомним, с начала августа польскую границу пытались перейти 1975 нелегальных мигрантов.

1175 нарушителей границы отправили обратно в Беларусь, а 760 человек задержали и расселили в специальные общежития закрытого типа.


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