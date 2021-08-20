Польская армия направила 900 военнослужащих на охрану границы с Беларусью
Польша отправила к границе с Беларусью 900 военных. По словам министра национальной обороны Польши, этого количества хватит для усиления государственной границы.
Польша отправила к границе с Беларусью 900 военных. По словам министра национальной обороны Польши, этого количества хватит для усиления государственной границы.
"Польская армия поддерживает пограничную службу в охране границы с Беларусью. Я получил отчеты от командиров по этому поводу", - написал министр в своем Twitter.
Напомним, с начала августа польскую границу пытались перейти 1975 нелегальных мигрантов.
1175 нарушителей границы отправили обратно в Беларусь, а 760 человек задержали и расселили в специальные общежития закрытого типа.