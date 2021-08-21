6 знаков Зодиака с самым отвратительным характером
По словам астрологов, жизнь с этими людьми - словно на пороховой бочке! Советуем узнать, о ком идет речь, ведь, как известно, кто предупрежден - тот вооружен...
По словам астрологов, жизнь с этими людьми - словно на пороховой бочке! Советуем узнать, о ком идет речь, ведь, как известно, кто предупрежден - тот вооружен...
Овен - человек действия и ему трудно совладать со своими эмоциями. В лучшие из дней его энтузиазм и восторг заразны, но если что-то выводит Овна из себя, окружающим лучше спрятаться.
Он может почувствовать необходимость что-то сделать, чтобы выпустить пар: ударить кулаком по стене или размахивать руками во время своей гневной реплики. Гнев Овна может быть непродолжительным, но короткие его вспышки несут в себе разрушительные последствия и даже несколько пугают, особенно тех, кто выступает объектом его агрессии.
Не зря о гневе Скорпионов слагают легенды. По своей натуре эти люди очень чувствительны, самоотверженны и загадочны. И хотя эти качества относятся к положительным, они являются важными составляющими характера представителей данного знака. Скорпионы умеют отлично скрывать свою злость, ожидая идеального момента для того, чтобы ее выплеснуть. Они тщательно подбирают слова, но при этом стараются, чтобы они ранили в самое сердце.
Когда кто-то обижает Скорпиона, он не реагирует на это мгновенно, потому что ему нужно время, чтобы заставить людей ждать ответа. Как только же Скорпион соберется с мыслями, он скажет и сделает все возможное, чтобы причинить своим обидчикам такую же боль, какую они причинили ему.
Многих может удивить отвратительный характер Тельца, и не сомневайтесь - это правда. Как правило, эти люди ведут себя спокойно и расслабленно, но когда кто-то начинает испытывать их терпение или играть у них на нервах, он видит ту сторону представителей данного знака, о существовании которой ранее даже не подозревал. Тельцы терпеливы, но всему есть предел. И когда он достигается, они будут твердо стоять на своем до самого конца.
Учитывая, что подобного поведения от Тельцов никто не ожидает, это поставит их обидчиков в тупик. Они днями, неделями и, возможно, даже месяцами обдумывали все, что собираются им сказать. И им все равно, правы они или нет, потому что эти люди никому не позволят собой помыкать и заставлять чувствовать себя неадекватными.
Под знаком Льва рождаются не просто так - это предполагает набор определенных положительных и отрицательных качеств. Лев - довольно демонстративный человек и не боится устраивать сцены, что не очень хорошо, когда дело заходит о злости.
Льва мало кто может напугать, но это вовсе не означает, что он не расстраивается, если кто-то пытается затмить его или ведет себя неуважительно. Учитывая, что Львы живут ради драмы, они не сдерживают себя, когда хотят высказать кому-то свое отношение к сложившейся ситуации.
Несмотря на то, что по своей натуре Девы довольно замкнуты, окружающим не стоит недооценивать их нрав. По большей части представители данного знака подходят к жизни методично, а их ожидания зачастую слишком высоки как для них самих, так и для других. Чтобы разозлить Деву, не нужно долго стараться, но этот человек не выльет весь свой гнев, если только кто-то не сядет ему на шею.
Девы терпеливы, но их терпение не вечно. Они внимательны к деталям и, когда наступает подходящий момент, что называется, глазом не моргнут, чтобы уничтожить человека. Точно так же эти люди могут с легкостью вычеркнуть из своей жизни любого без ненужных сцен. Просто каждый, кто перейдет Девам дорогу, пожалеет, что расстроил их.
Рак - один из самых добросердечных знаков Зодиака. Но это не означает, что у этих людей тихий и мирный нрав. По своей натуре они чрезвычайно чувствительны и эмоциональны, поэтому когда испытывают какое-то определенное чувство, оно полностью их поглощает. Гнев здесь не исключение, и зачастую именно его Раки чувствуют сильнее всего. По большей части это происходит, когда кто-то угрожает близким Рака -
С другой стороны, если близкий человек причиняет Раку боль, она невыносима и он дает это понять. Рак полон решимости заставить партнера чувствовать то же самое. А еще он не позволит ему злиться, потому что умеет манипулировать эмоциями, выставляя себя жертвой и лишая близкого права расстраиваться.