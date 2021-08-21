6 знаков Зодиака с самым отвратительным характером

Когда кто-то обижает Скорпиона, он не реагирует на это мгновенно, потому что ему нужно время, чтобы заставить людей ждать ответа. Как только же Скорпион соберется с мыслями, он скажет и сделает все возможное, чтобы причинить своим обидчикам такую же боль, какую они причинили ему.

Телец

Многих может удивить отвратительный характер Тельца, и не сомневайтесь - это правда. Как правило, эти люди ведут себя спокойно и расслабленно, но когда кто-то начинает испытывать их терпение или играть у них на нервах, он видит ту сторону представителей данного знака, о существовании которой ранее даже не подозревал. Тельцы терпеливы, но всему есть предел. И когда он достигается, они будут твердо стоять на своем до самого конца.

Учитывая, что подобного поведения от Тельцов никто не ожидает, это поставит их обидчиков в тупик. Они днями, неделями и, возможно, даже месяцами обдумывали все, что собираются им сказать. И им все равно, правы они или нет, потому что эти люди никому не позволят собой помыкать и заставлять чувствовать себя неадекватными.

Лев

Под знаком Льва рождаются не просто так - это предполагает набор определенных положительных и отрицательных качеств. Лев - довольно демонстративный человек и не боится устраивать сцены, что не очень хорошо, когда дело заходит о злости.

Львы уверены в себе, но быстро занимают оборонительную позицию, если кто-то испытывает их или пытается унизить.

Льва мало кто может напугать, но это вовсе не означает, что он не расстраивается, если кто-то пытается затмить его или ведет себя неуважительно. Учитывая, что Львы живут ради драмы, они не сдерживают себя, когда хотят высказать кому-то свое отношение к сложившейся ситуации.

Дева

Несмотря на то, что по своей натуре Девы довольно замкнуты, окружающим не стоит недооценивать их нрав. По большей части представители данного знака подходят к жизни методично, а их ожидания зачастую слишком высоки как для них самих, так и для других. Чтобы разозлить Деву, не нужно долго стараться, но этот человек не выльет весь свой гнев, если только кто-то не сядет ему на шею.

Девы терпеливы, но их терпение не вечно. Они внимательны к деталям и, когда наступает подходящий момент, что называется, глазом не моргнут, чтобы уничтожить человека. Точно так же эти люди могут с легкостью вычеркнуть из своей жизни любого без ненужных сцен. Просто каждый, кто перейдет Девам дорогу, пожалеет, что расстроил их.

Рак

Рак - один из самых добросердечных знаков Зодиака. Но это не означает, что у этих людей тихий и мирный нрав. По своей натуре они чрезвычайно чувствительны и эмоциональны, поэтому когда испытывают какое-то определенное чувство, оно полностью их поглощает. Гнев здесь не исключение, и зачастую именно его Раки чувствуют сильнее всего. По большей части это происходит, когда кто-то угрожает близким Рака -

он готов умереть за любимого человека, и каждый, кто осмелится перейти ему дорогу, будет иметь дело с ним.