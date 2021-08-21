После угрозы визита KNAB, волостная дума Елгавы выехала из дома культуры Лиелвирцавы

VARAM угрожает KNAB

Муниципалитет решил покинуть местный дом культуры после того, как на этой неделе получил предупреждение от Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

На протяжении многих лет совет пытался купить дом культуры за полмиллиона евро и более у друга мэра, но министерство возражало, потому что цена почти в четыре раза выше рыночной оценки.

Во время последнего визита совет отказался от покупки, однако хотел арендовать здание по в пять раз завышенной цене.

Илзе Оша, заместитель государственного секретаря VARAM, сказала: "К чему мы призывали - второй год подряд у нас есть господдержка, ссуды по Covid-19 муниципалитетам для различных видов деятельности, позволяющие адаптировать и ремонтировать муниципальные здания или их части для какой-либо другой автономной функции.

Мы попросили муниципалитет повторно оценить, нет ли в муниципалитете других объектов, которые в настоящее время могут не соответствовать потребностям культурных мероприятий, но предоставить возможность их адаптации".

И у местного самоуправления есть такие возможности, - сказала Ирина Долгова, оппозиционный депутат Елгавской краевой думы ("Согласие"). Она критикует очевидную расточительность уже второй срок и подсчитала, что в долгосрочной аренде совет заплатил сумму, за которую они могли бы построить свой собственный дом культуры.

"У нас и тогда, и сейчас есть возможность не покупать этот дом, а использовать собственные помещения, которые стоят практически полу-пустые. Есть Вирцавская средняя школа, есть Лиелвирцавский филиал и Платоне. В Лиелвирцавском филиале пятилетние дети, две группы, всего 30 человек. Это маленькая школа, в которой есть спортзал, площадка, помещения, куда, конечно, нужно вложить деньги и сделать ремонт, а эти 30 человек [можно] перевести в филиал Платоне, где есть школа на 300 человек, очень классные помещения, а деньги таким образом моно сэкономить в муниципалитет", - сказала Долгова.

Мебель из бывших помещений Дома культуры перейдет в Лиелвирцавскую среднюю школу, которая, по мнению VARAM, также может быть приспособлена к потребностям Дома культуры.

Разногласия между самоуправлением Елгавы и ответственным министерством по поводу затрат на покупку дома культуры Лиелвирцавы начались почти десять лет назад. Теперь же VARAM указывает на чрезмерно высокую арендную плату, которая в пять раз дороже, чем у риелторской компании Interbaltija.

Председатель Елгавской волостной думы Зиедонис Цауне не согласен с этим. Он сказал ReTV: "Тот один евро, про который они говорят - это только плата за квадратный метр внутри. Не указана плата за отопление, электричество и все остальное. Если сложить все вместе, получается практически то же самое".

Оценщик Гатис Звиргздиньш из SIA Interbaltija также указал, что некорректно сравнивать указанную в договоре сумму с 5,49 евро без НДС с 1,05 евро, указанными в оценке.

Он сказал: "Этот договор сложно расшифровать. Сколько стоит аренда, сколько все остальное. Можно с этим согласиться, но то, что оно различается в пять раз, уже не соответствует действительности".

В свою очередь заместитель госсекретаря VARAM Илзе Оша подчеркнула: "В нашем распоряжении одна из оценок, где муниципалитет подсчитал, сколько стоят коммунальные услуги и все остальное, это составляет 2,19 евро - там все еще есть разница в несколько раз между оценкой и прямой арендой".

Однако в министерстве отметили, что тот факт, что местная власть не представила в министерство необходимых документов с июля, препятствует более точной оценке, поэтому запрос был отправлен повторно.