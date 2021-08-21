Видео ⟩ "Я думал, что это раз и навсегда": Дава об отношениях с Бузовой и несостоявшейся свадьбе

Давид признался, что его не смущает, что большинство людей называет его "бывшим Ольги Бузовой". Он подчеркнул, что всего три года как делает медиа-карьеру, а Оля уже 20 лет этим занимается.

"Просто не подошли характерами", - говорит Давид про их расставание.

Манукян заметил, что это нормально, ведь у всех вначале есть страсть и влюбленность, а потом появляются моменты, которые напрягаю тебя или твою девушку: "К сожалению, не по пути!".

Тем не менее Дава решил быть честным в этой программе.

"Я сделал предложение на третий месяц. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда... Никто же не знает... Но я делал все для этих отношений. Насколько тяжело, когда ты сделал предложение и столько с этим человеком, а потом понимаешь, что все... Никого не хочется обвинять, но просто разные люди..." - сказал он.

Предложение телезвезде Давид сделал во время поездки в Рим. Было очень романтично все организовано. Родные блогера знали, что он сделал предложение Бузовой. Но ответ ему Ольга давать не спешила.

"Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно", - заметил Манукян.

Сначала Давида расстроило, что Бузова не согласилась выйти за него замуж, но после его отпустило. Блогер опроверг любые слухи о том, что бывшие возлюбленные снова вместе.

Манукян отрицает, что когда-либо поднимал руку на Ольгу или изменял ей. Блогер подчеркнул, что если бы такое было, то явно давно бы стало публичным фактом.

Напомним, в начале 2021 года телеведущая и певица Ольга Бузова объявила на своей Instagram-странице, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном.