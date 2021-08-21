Синоптики рассказали о погоде на выходные. Чего ждать?
В субботу, 21 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны также грозы, прогнозируют синоптики.
В субботу, 21 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны также грозы, прогнозируют синоптики.
Дождевые облака будут двигаться с запада на восток и юго-восток, во время дождя порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит +18...+21 градус.
В столице Латвии временами покажется солнце, местами ожидается кратковременный дождь, возможны также ливень и гроза. Температура воздуха достигнет +20 градусов.