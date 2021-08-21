Сб, 21.08.2021
Я убежден, что кризис с беженцами целенаправленно спровоцирован в качестве формы политического давления на Литву, на литовское правительство, на литовское общество. Мы считаем, что это не только логично, но и имеет достаточные доказательства. Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский

Синоптики рассказали о погоде на выходные. Чего ждать?

Дождь. ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

В субботу, 21 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны также грозы, прогнозируют синоптики.

Дождевые облака будут двигаться с запада на восток и юго-восток, во время дождя порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит +18...+21 градус.

В столице Латвии временами покажется солнце, местами ожидается кратковременный дождь, возможны также ливень и гроза. Температура воздуха достигнет +20 градусов.


НАВЕРХ
Back