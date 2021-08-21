Армия США спасла 169 американцев у аэропорта Кабула на вертолете

Три вертолета Chinook прилетели, чтобы забрать группу граждан США в отеле Baron недалеко от аэропорта.

Группа планировала пройти к воротам аэропорта, но там собралась толпа, и официальные лица США были обеспокоены безопасностью американцев.

В своем выступлении президент США Джо Байден упомянул о спасательной операции, но не назвал подробностей.

С тех пор как неделю назад силы США взяли под контроль аэропорт Кабула, чтобы облегчить эвакуацию десятков тысяч людей, они избегали выходить за его ворота, чтобы избежать участия в возможных столкновениях с талибами, пришедшими к власти в Афганистане.