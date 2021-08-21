Сб, 21.08.2021
Появилась информация, что есть группа сирийцев, с которыми довольно жестоко обошлась белорусская сторона и которые сейчас тоже где-то в лесу Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам"
Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам"
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Армия США спасла 169 американцев у аэропорта Кабула на вертолете

ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 20 августа, официальный представитель Пентагона Джон Керби заявил, что американские войска направили в Афганистан три вертолета для спасения 169 американцев, которые не смогли добраться до ворот кабульского аэропорта.

Три вертолета Chinook прилетели, чтобы забрать группу граждан США в отеле Baron недалеко от аэропорта.

Группа планировала пройти к воротам аэропорта, но там собралась толпа, и официальные лица США были обеспокоены безопасностью американцев.

В своем выступлении президент США Джо Байден упомянул о спасательной операции, но не назвал подробностей.

С тех пор как неделю назад силы США взяли под контроль аэропорт Кабула, чтобы облегчить эвакуацию десятков тысяч людей, они избегали выходить за его ворота, чтобы избежать участия в возможных столкновениях с талибами, пришедшими к власти в Афганистане.

Пентагон сообщил, что командующий силами США в аэропорту часто связывается с местным командиром талибов, чтобы облегчить доступ к аэропорту американцев и получившим визу США афганцев, для их эвакуации из Афганистана.


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