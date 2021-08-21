Опрос: латвийцы стали немножко больше радоваться жизни

В ходе опроса, который проводился в июле этого года, людей просили оценить, насколько они довольны или недовольны своей нынешней жизнью. Рейтинг измерялся по десятибалльной шкале, где "один" означает "полностью не удовлетворен", а "десять" - "полностью удовлетворен".

В 2021 году уровень удовлетворенности населения достиг в среднем 6,93 балла, что на 0,03 балла выше, чем год назад. За последние пять лет этот уровень практически не изменился - он колебался от 6,9 до 6,97 балла.