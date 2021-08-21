Сб, 21.08.2021
Я убежден, что кризис с беженцами целенаправленно спровоцирован в качестве формы политического давления на Литву, на литовское правительство, на литовское общество. Мы считаем, что это не только логично, но и имеет достаточные доказательства. Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский

Опрос: латвийцы стали немножко больше радоваться жизни

Рига, Латвия. Иллюстративное фото. ФОТО: Gints Ivuskans / Shutterstock

По данным опроса SKDS, агентства исследований общественного мнения, в последние годы уровень удовлетворенности своей жизнью жителей Латвии практически не изменился.

В ходе опроса, который проводился в июле этого года, людей просили оценить, насколько они довольны или недовольны своей нынешней жизнью. Рейтинг измерялся по десятибалльной шкале, где "один" означает "полностью не удовлетворен", а "десять" - "полностью удовлетворен".

В 2021 году уровень удовлетворенности населения достиг в среднем 6,93 балла, что на 0,03 балла выше, чем год назад. За последние пять лет этот уровень практически не изменился - он колебался от 6,9 до 6,97 балла.

Наибольшая удовлетворенность жизнью среди населения нашей страны наблюдался в 2018 году - тогда средний показатель достиг 6,97 балла. Самый низкий показатель - 5,55 балла - был зарегистрирован в 2009 году - тога в мире происходил экономический кризис.


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