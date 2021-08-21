Опрос: латвийцы стали немножко больше радоваться жизни
По данным опроса SKDS, агентства исследований общественного мнения, в последние годы уровень удовлетворенности своей жизнью жителей Латвии практически не изменился.
По данным опроса SKDS, агентства исследований общественного мнения, в последние годы уровень удовлетворенности своей жизнью жителей Латвии практически не изменился.
В ходе опроса, который проводился в июле этого года, людей просили оценить, насколько они довольны или недовольны своей нынешней жизнью. Рейтинг измерялся по десятибалльной шкале, где "один" означает "полностью не удовлетворен", а "десять" - "полностью удовлетворен".
В 2021 году уровень удовлетворенности населения достиг в среднем 6,93 балла, что на 0,03 балла выше, чем год назад. За последние пять лет этот уровень практически не изменился - он колебался от 6,9 до 6,97 балла.
Наибольшая удовлетворенность жизнью среди населения нашей страны наблюдался в 2018 году - тогда средний показатель достиг 6,97 балла. Самый низкий показатель - 5,55 балла - был зарегистрирован в 2009 году - тога в мире происходил экономический кризис.