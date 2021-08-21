Видео ⟩ В Чиекуркалнсе вооруженный грабитель "обчистил" алкогольный магазин

Вечером в магазин вошел грабитель, который направил пистолет в сторону продавца и "вычистил" кассовый аппарат, в котором на тот момент находилась крупная сумма денег.

"У него была маска, солнечные очки, капюшон, он вошел в магазин, сказал: "Деньги в мешок!". У него был настоящий пистолет",

- рассказывает продавец, которая допускает, что это мог быть и газовый пистолет, однако проверять это она не хотела. Все, что она видела, было также снято на камеру.

"При осмотре окрестностей сотрудники полиции заметили мужчину, который соответствовал описанию, и задержали его", - сказал старший инспектор Северного управления Рижской полиции самоуправления Артур Ташканс.

Молодой человек был задержан и доставлен обратно на место происшествия, где в это время уже собралась большая группа сотрудников полиции. Однако, хотя продавец и узнала в молодом человеке одного из сегодняшних посетителей магазина, был ли он грабителем, пока точно не ясно.