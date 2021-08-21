В субботу в пяти городах Латвии проходит выездная вакцинация против Covid-19.

Выездная вакцинация проходит без предварительной записи, в ее организации участвуют местные органы власти, поставщики услуг вакцинации и армия.

В субботу, 21 августа, выездная вакцинация с 10 утра до 15:00 состоится на ярмарке Праздника города в Екабпилсе у магазина стройматериалов Depo, с 8:00 до 14:00 в городском сквере Балви на улице Тиргус, с 10:00 до 14:00 в Даугавпилсе на базарчике на улице Ригас, с 11:00 до 16:00 в городском парке Прейли и с 9:00 до 16:00 в Царникава на улице Стацияс.

На ярмарках и мероприятиях в основном будет использоваться вакцина от производителя Pfizer/BioNTech. Идя на вакцинацию, стоит иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту), паспорт вакцинации (при наличии). Приходить желательно в одежде, позволяющей легко оголить плечи.