"В людей стреляли и за меньшие оскорбления": звезда UFC раскритиковал вседозволенность МакГрегора

После поражения от Дастина Порье в июле Коннор МакГрегор был "неуправляем" в своем Twitter.

Поначалу ирландец оскорбительно высказался об умершем отце Хабиба Нурмагомедова Абдулманапе, а затем "перешёл" к бывшему чемпиону двух дивизионов Дэниелу Кормье, который критиковал высказывания ирландца об отце Нурмагомедова.

После МакГрегор обменялся острым "твитом" с другим уважаемым в кругах ММА борцом, Майклом Биспингом.

Бывший претендент на звание чемпиона в супертяжёлом весе Энтони Смит выразил недовольство заявлениями МакГрегора в социальных сетях.

"Ненавижу это мероприятие в Twitter. Мне не понравилось, когда [МакГрегор] напал на семью, религию и другие личные аспекты Нурмагомедова. Я несколько раз обменивался оскорблениями с Люком Рокхолдом, но это никогда не заходило слишком далеко. То же самое и с Джоном Джонсом, который высказался, думая, что это было смешно. Но мы никогда не нападали на семьи друг друга", - сказал Смит.

Борец считает, что отношение к своим коллегам может отражать иной жизненный путь.

"Конор зашёл слишком далеко. Давайте на время отойдём от боевых искусств. В людей стреляли на улицах и за меньшие оскорбления", - сказал Смит.

"Не знаю. Может быть, у меня была другая жизнь. Может, когда я рос, я пережил более сумасшедшие события. Я действительно удивлен, что у Конора хватило смелости писать такие вещи. Неужели он действительно настолько неприкосновенен и поэтому считает, что может говорить всё, что хочет? Может быть. Вероятно, вокруг него много охранников", - добавил в конце Смит.