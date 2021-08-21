В России самолет подал сигнал бедствия из-за разгерметизации
В России самолет SSJ100, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и его информированный источник.
В России самолет SSJ100, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и его информированный источник.
По информации, самолет резко снизился над Тамбовской областью. Возможной причиной собеседник назвал разгерметизацию.
Самолет продолжал полет на высоте около 3000 метров, сообщил источник издания.
Источник не уточнил названия авиакомпании, либо номер рейса, но, судя по данным Flightradar24, в небе тогда находился один SSJ100, направлявшийся в Москву из Волгограда - самолет "Аэрофлота" летящий по рейсу SU6416.
Судя по данным Flightradar24 также известно, что самолет совершил посадку в Шереметьево в 14:28. Источник издания сообщил, что посадка прошла в штатном режиме.