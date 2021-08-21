Covid-19: в Литве 580 новых случаев, в Эстонии - 221

Литва

Вчера в Литве было выявлено 580 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 271,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%.

За минувшие сутки было сделано 7073 молекулярных (ПЦР) и 9418 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19. заболело 293 342 человека, в данный момент из них всё еще больны 6349. От коронавируса в Литве скончался 4481 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3115 тестов на коронавирус, позитивный результат дал 221 из них, то есть 7,1% тестов.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 84,2% составили невакцинированные, у 15,8% курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 283,2 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 5,6%.