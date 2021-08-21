Во Франции люди протестует против "принудительной" вакцинации уже шестые выходные подряд

Демонстранты считают, что новая система "паспортов здоровья" необоснованно ограничивает права непривитых людей.

В соответствии с новой политикой, введенной администрацией президента Эмануэля Макрона с середины июля, любой, кто хочет посетить ресторан, театр, кинотеатр или один из крупных торговых центров, а также воспользоваться поездом дальнего следования, должен предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19.

По данным Министерства внутренних дел, в прошедшие выходные в протестах приняли участие около 200 тысяч человек, а организаторы демонстраций утверждают, что их было почти вдвое больше.

Эти протесты объединили сторонников теорий заговора, так называемых "антиваксеров", бывших активистов движения "желтых жилетов" и людей, которые опасаются, что нынешняя политическая система создает двухклассовое общество..

Бывший заместитель лидера Национального союза и лидер недавно сформированной крайне правой партии Патриотов Флориан Филипо, который обвинил Макрона в диктатуре и приравнял "паспорта здоровья" к апартеиду, также принял участие в демонстрации в Париже в субботу.

Хотя система "паспортов здоровья" вызывает большие споры, похоже, что она побуждает граждан становиться более активными.