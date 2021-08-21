Сб, 21.08.2021
Дистанционное обучение, я думаю, стало шоком для всех, и школы к этому не были готовы. Наши учителя старались и делали все, что могли, но это было довольно хаотично. Винета, мама ученицы 7-го класса
Винета, мама ученицы 7-го класса

Сборная Латвии по хоккею во втором проверочном мачте проиграла Норвегии

ФОТО: Latvijas Hokeja federācija

Сборная Латвии по хоккею, которая готовится к квалификационному турниру Олимпиады-2022 в Пекине, в субботу в Риге в проверочном матче проиграла Норвегии со счётом 1:4 (0:1, 1:3, 0:0).

Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Земгус Гиргенсонс. Голами в составе норвежцев отметились Матс Россели Ольсен, Матс Цукарелло, Сондре Ульден и Патрик Торесен.

Напомним, в пятницу сборные Латвии и Норвегии провели первый проверочный матч, в котором победу одержали подопечные Харийса Витолиньша.

На чемпионате мира по хоккею, состоявшемся в этом году в Риге, Латвия финишировала на 11-м, а Норвегия - на 13-м месте.

С 26 по 29 августа в "Арена Рига" пройдёт квалификационный турнир, в котором за единственную путёвку на Олимпийские игры в Пекин поборются сборные Латвии, Франции, Италии и Венгрии.


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