Сборная Латвии по хоккею во втором проверочном мачте проиграла Норвегии

Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Земгус Гиргенсонс. Голами в составе норвежцев отметились Матс Россели Ольсен, Матс Цукарелло, Сондре Ульден и Патрик Торесен.

Напомним, в пятницу сборные Латвии и Норвегии провели первый проверочный матч, в котором победу одержали подопечные Харийса Витолиньша.

На чемпионате мира по хоккею, состоявшемся в этом году в Риге, Латвия финишировала на 11-м, а Норвегия - на 13-м месте.