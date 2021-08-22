Видео ⟩ Таким будет будущее Вантового моста?

За короткое время большую популярность в сети получило изображение, на котором якобы изображены планируемые изменения в организации движения по Вантовому мосту. Если верить изображениям, в будущем на проезжей части будет только одна полоса для автомобилей, а другая будет выделена для общественного транспорта.

Учитывая, что заторы на Вантовом мосту - обычное явление, возмущение, вызванное этим изображением, неудивительно. Однако нужно сказать, что в Департаменте дорожного движения Рижской думы (RDSD) еще ничего не решено, и еще как минимум пару лет на мосту ничего не изменится. А когда придет время изменений, они будут основаны на анализе текущих транспортных потоков, - обещает и.о. директора департамента Янис Вайводс.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma Zebra

Паул Тимротс, ведущий передачи Zebra на TV3, добавляет, что, по сути, любые изменения на Вантовом мосту будут производиться более продуманно, чем на улице Чака, где эксперимент был начат до сбора и анализа данных.

В случае с Вантовым мостом проектировщику будет дана задача провести анализ, каким поток может быть в долгосрочной перспективе, и, в соответствии с этим, предложить будущие решения по Вантовому мосту. Только после этого начнется трансформация моста, которая, опционально предполагает возможность расширить пешеходную зону, поскольку конструкция моста позволяет это.

Есть и другие возможности для улучшения передвижения рижан между берегами Даугавы. Подробнее - в сюжете передачи Zebra.