Синоптики поделились прогнозами на воскресенье. Чего ждать?
Синоптики прогнозируют в Латвии в воскресенье, 22 августа, переменную облачность и локальные дожди.
Синоптики прогнозируют в Латвии в воскресенье, 22 августа, переменную облачность и локальные дожди.
Дождевые облака больше затронут северо-восточные регионы Латвии.
Температура поднимется до +16...+20 градусов.
Ожидается, что будет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренного.
В столице страны выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, северо-западный, температура составит до +19 градусов.
Температура воды на пляжах Латвии не превышает +19 градусов
По оперативной информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в реках, озерах и море в Латвии в воскресенье утром в основном составила +15...+19 градусов.
Температура воды в озерах, а также в реках Венте, Лиелупе и Даугаве составляет +17...+19 градусов. В Гауе и Айвиексте же температура воды упала - до +15...+17 градусов.
Температура воды в море на большей части побережья составляет +15...+18 градусов. Самая холодная вода сохраняется на Курземском побережье залива, а температура воды в порту Мерсрагс за последние два дня поднялась с +6 до +11 градусов.
В ближайшие дни вода будет постепенно остывать, а ее уровень в реках упадет.
Со среды, 25 августа, вновь ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.