Синоптики поделились прогнозами на воскресенье. Чего ждать?

Дождевые облака больше затронут северо-восточные регионы Латвии.

Температура поднимется до +16...+20 градусов.

Ожидается, что будет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренного.

В столице страны выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, северо-западный, температура составит до +19 градусов.

Температура воды на пляжах Латвии не превышает +19 градусов

По оперативной информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в реках, озерах и море в Латвии в воскресенье утром в основном составила +15...+19 градусов.

Температура воды в озерах, а также в реках Венте, Лиелупе и Даугаве составляет +17...+19 градусов. В Гауе и Айвиексте же температура воды упала - до +15...+17 градусов.

Температура воды в море на большей части побережья составляет +15...+18 градусов. Самая холодная вода сохраняется на Курземском побережье залива, а температура воды в порту Мерсрагс за последние два дня поднялась с +6 до +11 градусов.

В ближайшие дни вода будет постепенно остывать, а ее уровень в реках упадет.