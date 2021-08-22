Солист "Пошлой Молли" доставлен в больницу и полицию после концерта
Солист украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный был доставлен в больницу после концерта в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Солист украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный был доставлен в больницу после концерта в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что к медикам артиста отвезли полицейские. Кирилл был полуголый. По данным Telegram-канала он кричал, что ему угрожают. Сообщается, что музыканта привезли на медосвидетельствование. После он был доставлен в полицейский участок.
Но концерте "Пошлой Молли" в Геленджике фанатки группы попытались пробраться на сцену. Из-за чего концерт пришлось прервать. Об этом пишет Life.
Напомним, в июле 2020 года поклонница обвинила Бледного в домогательствах.