Фигу, Верпаковскис, Малуда, Кураньи: в Риге прошёл матч легенд футбола

Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды мировых легенд футбола.
Голами в составе победителей отметились украинец Руслан Ротань, а также литовец Томас Данилявичюс и португалец Нуну Гомеш, которые оформили по дублю. Единственный гол в составе латвийских легенд забил Андрей Рубин.
После матча последовала серия 11-метровых ударов, в которой приняли участие также болельщики. Победу по пенальти также одержала команда мировых легенд - 5:3.
Составы команд
Сборная мировых легенд: Луиш Фигу (Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Малуда (Франция), Хамит Алтынтоп (Турция), Йоргос Карагунис (Греция), Рубен де ла Ред (Испания), Андрес Опер (Эстония), Томас Данилявичюс (Литва), Мариюс Станкявичюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалия), Руслан Ротань (Украина), Мартин Йиранек (Чехия), Луи Саа (Франция), Ройстон Дренте (Нидерланды), Хуан Мануэль Пенья (Боливия), Леван Кобиашвили (Грузия), Давид Муджири (Грузия), Сергей Парейко (Эстония), Сергей Игнашевич (Россия).
Сборная легенд Латвии: Александр Колинько, Андрей Пиеделс, Александр Исаков, Игорь Степанов, Михаил Землинский, Оскар Клява, Денис Иванов, Олег Благонадеждин, Игорь Кораблёв, Артур Закрешевский, Марис Смирнов, Валентин Лобанёв, Юрис Лайзанс, Андрей Рубин, Алексей Вишняков, Марис Верпаковскис, Витс Римкус, Андрей Прохоренков, Михаил Михолап, Андрей Штолцерс, Гиртс Карлсонс, Виктор Добрецов.
Видео: Матч между сборными латвийских и мировых легенд