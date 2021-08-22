Девушка разделась на футбольном матче - и добилась от любимого футболиста, чего хотела

А вот с околофутбольными историями дело обстоит лучше. Так, в третьем туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ), когда "Уфа" играла с "Локомотивом", в трансляцию попала одна из уфимских болельщиц - и запомнилась практически всем.

Девушка стояла на трибунах в нижнем белье с плакатом с надписью: "Бауэр, подари футболку, а то холодно".

Моритц Бауэр - бывший игрок шотландского "Селтика", в прошлом сезоне переехавший в РПЛ. В этом сезоне в составе "Уфы" он - незаменимый игрок.

Стоит отметить, что футбольный клуб не оставил историю без продолжения. "Уфа" отыскала попавшую в кадр девушку - её зовут Азалия. Фанатку пригласили на тренировку, а её кумир сделал то, чего ей так хотелось - вручил свою футболку.

"Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и перед утренней тренировкой от всей команды вручил ей свою именную футболку", - сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Азалия связана с Женским сектором "Уфы" - организацией, называющей себя "единственным женским фанатским сектором в России". Женщины из этого сектора даже пытаются повлиять на жизнь клуба. Так, совсем недавно они обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь любимому клубу деньгами.