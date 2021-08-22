Видео ⟩ В зоопарке США аллигатор на глазах у детей напал на женщину. Она призывает не наказывать хищника

Видео: Нападение аллигатора на женщину

В зоопарке Солт-Лейк-Сити Scales & Tails, где также проходят образовательные мероприятия о природе, на праздновании детского дня рождения случилось несчастье у места обитания аллигатора, которого, под впечатлением от серии фильмов "Звездные войны" назвали Дартом Гейтором.

Аллигатор неожиданно вцепился в руку сотрудницы Линдси Бул и не отпускал ее. Девушка какое-то время боролась с аллигатором, пытаясь высвободить руку, но безуспешно.

Женщину от аллигатора спас посетитель, который прыгнул в воду и бросился на Дарта Гейтора, усмирив животное.

Врачам удалось уберечь покусанную руку Линдси от возможной ампутации.

Происшествие засняли на видео, которое после посмотрели несколько миллионов зрителей. Пострадавшая Линдси и руководитель учреждения указывают на то, что "санкций" против аллигатора быть не должно.

"Мы сделаем все возможное, чтобы он остался здесь. Пока мы будем заботиться о нем, для аллигатора не будет никакого наказания.

Он вел себя так, как должно вести себя животное", - говорит сотрудница.

Дарт Гейтор живет в центре рептилий в зоопарке более трех лет и научился подчиняться определенным командам, в том числе позволять поцеловать себя в щеку.

"Я очень люблю его. Он здесь как член семьи! Так думают все, кто здесь работает. Все любят Дарта!" - говорит Линдси.

Считают, что Дарт Гейтор укусил ее, потому что решил, что рука Линдси это корм.

Шейл Ричин, глава Scales & Tales, подчеркивает, что у Дарта Гейтора "просто был плохой день".