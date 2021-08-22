Главное за 22 августа ⟩ Авария в Вецмилгрависе, будущее Вантового моста и развод министра обороны Артиса Пабрикса

Авторы песни Atmostas Baltija требуют прекратить ее использование в рекламе антипрививочников. Авторы песни Atmostas Baltija требуют прекратить использование композиции в несогласованной политической рекламе, сообщили авторы песни Борис Резникс и Валдис Павловскис.

В зоопарке США аллигатор на глазах у детей напал на женщину. Она призывает не наказывать хищника. Ранее на этой неделе в зоопарке Солт-Лейк-Сити, США, случился инцидент, во время которого аллигатор во время детского праздника напал на сотрудницу зоопарка, серьезно повредив ее руку, сообщают американские СМИ.

Министр обороны Артис Пабрикс объявил о своем разводе с женой. Политик опубликовал данную новость в социальной сети Facebook.

Афганская женщина родила ребенка в военном самолете США. Афганская женщина родила ребенка вскоре после того, как покинула Кабул, еще находясь в американском эвакуационном самолете. Как сообщила в воскресенье команда воздушного транспорта США, у нее начались схватки и дополнительные проблемы со здоровьем, когда она направлялась на базу США в Рамштайне, Германия. Ее состояние улучшилось, когда транспортный самолет С-17 снизил высоту и повысилось давление воздуха в кабине. Этот маневр помог ей спасти жизнь, пишет транспортная команда в Twitter.

Коронавирус:

Выявлен 101 новый случай Covid-19; из них 76 - среди непривитых. Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет. 76 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 25 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 84,4 до 85,8 случая на 100 000 населения.

"Я болен, но мне не верят". Ипохондрия или последствия ковида? Последствия ковида могут проявляться в течение многих месяцев после болезни. Но людям, которые их испытывают, часто не верят, поскольку научных данных на этот счет пока нет.

Covid-19: в Литве 407 новых случаев, в Эстонии - 101. За минувшие сутки в Литве было выявлено 407 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики. За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 2373 теста на коронавирус, позитивный результат дал 101 из них, то есть 4,3%.

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"После родов сразу на трассу": гонщица Кетия о женщинах в дрифте, ремонте самолетов и семье. Как совместить материнство и гонки на трассе? Гонщица Кетия Бирзуле не считает, что маленький ребенок может помешать любимому делу. Она обожает скорость и острые ощущения, а ее дочь с самого раннего возраста болеет за маму на трибунах.

"Это не самолет..." Загадочный инцидент в воздухе, после которого пилот исчез без следа. 21 октября 1978 года молодой австралийский пилот Фредерик Валентич, пролетая над морем, сообщил авиадиспетчеру, что всего в 300 метрах над ним кружит какой-то другой летательный аппарат. Семиминутный разговор завершился фразой "Это не самолет" - это были его последние слова, после которых молодой мужчина пропал бесследно.