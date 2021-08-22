Пн, 23.08.2021
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В детских больницах готовятся к массовой заболеваемости детей Covid-19. Что об этом говорят врачи?

ФОТО: Beenicebeelove/Shutterstock

В секторе здравоохранения нет сомнений в том, что последует еще одна вспышка Covid-19. Сейчас больше, чем раньше, существуют опасения по поводу детей. Это связано с высокой липкостью нового дельта-варианта Covid-19 и более быстрым течением болезни. Это уже требует пересмотра алгоритмов госпитализации, в том числе в рамках подготовки к лечению большего числа детей в больнице, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.

В настоящее время отрасль не желает прогнозировать, будет ли это означать, что больницы будут загружены больше, чем во время предыдущей волны - с начала пандемии в Латвии было госпитализировано более 14 000 пациентов с Covid-19, а более 2500 человек погибли в борьбе с этой болезнью.

История Алексея Савельева

Хотя большинство переболели этой болезнью в легкой форме, семья 58-летнего Алексея Савельева из Екабпилса знает, как определить, насколько серьезным может быть заболевание. Он заболел в декабре и первые три дня чувствовал себя как всегда, потому что не было ни температуры, ни кашля.

"Думаю, ладно, пройдет 14 дней, все будет нормально, вернусь к работе. Но... не вышло", - вспоминает он.

От мыслей о выздоровлении дома вскоре пришлось отказаться. Сначала его доставили в Екабпилсскую больницу, затем перевели в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS), где врачи три месяца боролись за его жизнь. Два месяца он лежал подключенный к искусственной вентиляции легких, потому что легкие были полностью повреждены.

Алексей до сих пор чувствует последствия. "Ночью тяжело дышать, использую кислород. Я пытаюсь справиться без кислорода в течение дня, но иногда в жаркий день мне нужно немного кислорода. Когда все нормально - тогда не нужно", - говорит он и во время разговора можно почувствовать, как у него затрудняется дыхание. 

Алексею пришлось снова научиться дышать и ходить. Первые шаги он сделал в мае, через пять месяцев после болезни. Он все еще не может подняться по лестнице или поднять что-нибудь тяжелее. Однако врачи, учитывая тяжесть заболевания, называют это чудом. С этим согласна и жена Алексея Маргарита Савельева, медсестра в Екабпилсской больнице, где также лечат больных Covid-19.

Она продолжает благодарить медиков за жизнь ее мужа, а также людей, которые в самый критический момент отреагировали на сдачу крови для переливания. "Такая отзывчивость в Екабпилсе - коллеги, одноклассники, друзья, люди, которых я совсем не знаю - такой поддержки я совсем не ожидала. Потому что сотни доз доставляли в RAKUS специально для него. И действительно сердечное спасибо всем за это", - говорит она со слезами на глазах.

Дельта-вариант опаснее предыдущих?

Врачи признают, что, к сожалению, многие подобные случаи имели более печальные последствия. Более 2000 смертей от Covid-19 - слишком большая потеря для маленькой Латвии. Однако новый тип Covid-19 - Дельта - не вселяет больших надежд на то, что можно будет расслабиться.

Реаниматолог RAKUS Роберт Сташинскис говорит:

"Самое печальное то, что когда я разговариваю со своими коллегами из США, например, я буквально разговаривал несколько дней назад, в отличие от предыдущих случаев, этот новый тип больше липнет к молодым людям. По сравнению с предыдущими формами, им можно заболеть намного быстрее.

И если в прошлом пациенты лечились в течение нескольких месяцев и, к сожалению, большая часть из них умирала, то эти последние варианты настолько опасны и так стремительны, что те, кто умирает, умирают не через несколько месяцев, а менее чем за неделю".

В Латвии дельта-вариант сейчас абсолютно доминирует и составляет почти 100%, в то время как так называемый вариант "британский или альфа", влияние которого мы почувствовали весной, практически исчез. Однако, в отличие от преобладающего весной варианта, который уже был более заразным, чем предыдущие, новый может быть вдвое заразнее. Это означает, что от одного пациента заболевает вдвое больше людей. Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) заметили, что на практике это означает, что, когда вирус попадает в дом, вся семья теперь с большей вероятностью заболеет этим заболеванием, в то время как раньше - лишь небольшая часть.

Хотя их число все еще относительно невелико, рост заболеваемости начался уже в конце июля. В основном болеют невакцинированные (82% пациентов по данным SPKC). Учитывая относительно низкий уровень вакцинации (по данным Министерства здравоохранения, 38% населения полностью вакцинированы), это означает, что у дельта- варианта есть где развернуться.

Около миллиона человек невакцинированы.

Означает ли это, что снова ожидается перегрузка больниц, как это было зимой и весной, когда одновременно было более тысячи пациентов с Covid-19, отрасль не спешит говорить, в надежде, что этого не произойдет.

К чему готовятся в детских больницах? 

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле признает: "Мы очень внимательно следим за показателями госпитализации, которые в настоящее время не растут, как в предыдущий период. Видимо, сказывается и то, что люди вакцинируются и меняют процент заболеваемости. А в больницы доставляют пациентов с менее тяжелой формой болезни".

При этом она добавляет, что опыт других стран уже показывает, что количество госпитализаций детей увеличилось за счет дельта-варианта. Латвия тоже к этому готовится. В настоящее время разрабатываются новые алгоритмы госпитализации детей - как путем определения количества детских коек в региональных больницах, так и путем установления того, когда определенных детей необходимо доставить в детскую больницу в Риге. Однако врачи отмечают, что беспокойство напрямую связано с объемом.

"Для детей болезнь с любым из известных нам вариантов протекает намного легче", - признает заведующая Детской клинической университетской больницы Даце Гардовска, но добавляет: "Потому что если их [больных детей] много, то и тяжелые формы могут встречаться чаще. История такая: если с распространением этой инфекции произойдет такой быстрый рост, то больницы будут переполнены пациентами. И у нас есть другие проблемы, помимо Covid-19, которые необходимо будет решать".

При этом нельзя недооценивать проявления легкой формы болезни, ведь в настоящее время детской больнице приходится заниматься проявлениями так называемого духа Covid-19 и у детей. "Есть как когнитивные расстройства, так и группы физических расстройств, с которыми к нам обращаются дети, а потом мы обращаемся к специалистам. У нас есть дети, у которых было повреждение сердца и наблюдение очень и очень важно. Это также дает безопасность семье. Но в любом случае мы также заметили, что дети, которые, несмотря на относительно легкое течение болезни, не выздоравливают так быстро", - говорит Д. Гардовска.

Пока не решено, будет ли в Латвии одобрена третья доза вакцины для борьбы с дельта-вариантом, по крайней мере, для определенных групп риска. Латвийские эксперты отмечают, что согласно существующей практике вакцины по-прежнему защищают от серьезного течения заболевания, что является главной целью. Когда Алексей заболел, вакцинация была еще недоступна для всех. Теперь его семья признается - что на вопрос - делать прививку или нет - даже не сомнений. "Только человек, который прошел через то, что пережили мы, родственники, мы не можем сказать, что мы чувствовали. Эти три месяца прошли примерно так, я даже не хочу об этом вспоминать. Но это было ужасно. И я никому этого не желаю".


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