В детских больницах готовятся к массовой заболеваемости детей Covid-19. Что об этом говорят врачи?

Алексею пришлось снова научиться дышать и ходить. Первые шаги он сделал в мае, через пять месяцев после болезни. Он все еще не может подняться по лестнице или поднять что-нибудь тяжелее. Однако врачи, учитывая тяжесть заболевания, называют это чудом. С этим согласна и жена Алексея Маргарита Савельева, медсестра в Екабпилсской больнице, где также лечат больных Covid-19.

Она продолжает благодарить медиков за жизнь ее мужа, а также людей, которые в самый критический момент отреагировали на сдачу крови для переливания. "Такая отзывчивость в Екабпилсе - коллеги, одноклассники, друзья, люди, которых я совсем не знаю - такой поддержки я совсем не ожидала. Потому что сотни доз доставляли в RAKUS специально для него. И действительно сердечное спасибо всем за это", - говорит она со слезами на глазах.

Дельта-вариант опаснее предыдущих?

Врачи признают, что, к сожалению, многие подобные случаи имели более печальные последствия. Более 2000 смертей от Covid-19 - слишком большая потеря для маленькой Латвии. Однако новый тип Covid-19 - Дельта - не вселяет больших надежд на то, что можно будет расслабиться.

Реаниматолог RAKUS Роберт Сташинскис говорит:

"Самое печальное то, что когда я разговариваю со своими коллегами из США, например, я буквально разговаривал несколько дней назад, в отличие от предыдущих случаев, этот новый тип больше липнет к молодым людям. По сравнению с предыдущими формами, им можно заболеть намного быстрее.

И если в прошлом пациенты лечились в течение нескольких месяцев и, к сожалению, большая часть из них умирала, то эти последние варианты настолько опасны и так стремительны, что те, кто умирает, умирают не через несколько месяцев, а менее чем за неделю".

В Латвии дельта-вариант сейчас абсолютно доминирует и составляет почти 100%, в то время как так называемый вариант "британский или альфа", влияние которого мы почувствовали весной, практически исчез. Однако, в отличие от преобладающего весной варианта, который уже был более заразным, чем предыдущие, новый может быть вдвое заразнее. Это означает, что от одного пациента заболевает вдвое больше людей. Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) заметили, что на практике это означает, что, когда вирус попадает в дом, вся семья теперь с большей вероятностью заболеет этим заболеванием, в то время как раньше - лишь небольшая часть.

Хотя их число все еще относительно невелико, рост заболеваемости начался уже в конце июля. В основном болеют невакцинированные (82% пациентов по данным SPKC). Учитывая относительно низкий уровень вакцинации (по данным Министерства здравоохранения, 38% населения полностью вакцинированы), это означает, что у дельта- варианта есть где развернуться.

Около миллиона человек невакцинированы.