Вс, 22.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ В Эстонии в тяжелом ДТП пострадала мотоциклистка

В субботу, 21 августа, вечером в Тартумаа произошло ДТП, в результате которого пострадала мотоциклистка, пишет Rus.Postimees.

В 20:44 в Тартумаа в волости Ныо на перекрестке Ныо-Тамса-теэ и Ныо-Камбья-теэ 18-летний водитель на автомобиле Volkswagen Golf при повороте налево не убедился в безопасности маневра, пишет Tartu Postimees.

В результате произошло столкновение Volkswagen и ехавшего прямо в противоположном направлении мотоцикла Suzuki, которым управляла 30-летняя женщина. Мотоциклистка была доставлена в ЭМО Клиники Тартуского университета. 


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