Один тест на Covid-19 для посещения школы, другой - для посещения мероприятий. Почему так?

Поправки к постановлению Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 были разработаны с целью тестирования учащихся в качестве предварительного условия для проведения учебного процесса очно, начиная с 2021/2022 учебного года.

Если учащиеся не пройдут тестирование, он или она не сможет начать или продолжить обучение очно. С другой стороны, если ученик сдал тест на Covid-19, то он в течении одной недели смело сможет посещать занятия как в школе, так и в кружках. Однако эти тесты не будут подходить для посещения мероприятий и кафе.

"Если они придут с тестом с желанием посетить, например, выставку, а сертификата о вакцинации нет, тогда это, конечно, должно идти из семейного бюджета.

Они уже и так на полтора года выпали из сферы культурного потребления. Каковы будут долгосрочные последствия? Возможно, через некоторое время мы это увидим", - говорит представитель Латвийского театра кукол Рута Петраускас.

Для посещения культурных мероприятий требуется еще один тест, который обычно длится 48 часов и проводится за счет семьи.

"Тест не означает, что все в школе здоровы. Этот тест предназначен для наблюдения за ситуацией. Выявление тех, у кого нет симптомов", - министр образования и науки Анита Муйжниеце комментирует тестирование в школе.

"Выбирать данную услугу или нет в этих обстоятельствах - это индивидуальный выбор. Однако у нас нет выбора не посещать школу. Это главное различие", - объясняет пресс-секретарь Министерства здравоохранения Синтия Гулбе, почему в одном случае тест оплачивается, а в другом - нет.