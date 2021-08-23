Выявлено 73 новых случая Covid-19; из них 66 - среди непривитых

66 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 7 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 85,8 до 87,5 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 3653 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 118 случаев Covid-19, умерли 2569 человек с коронавирусом.

Количество больничных пациентов с Covid-19 выросло

Вчера в латвийские больницы поступило девять пациентов с Covid-19, а общее число стационарных пациентов увеличилось до 87 человек. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 77 пациентов с Covid-19 со средней степенью заболевания и десять в тяжелом состоянии.