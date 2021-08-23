Пн, 23.08.2021
В Латвии дельта-вариант сейчас абсолютно доминирует и составляет почти 100%, в то время как так называемый вариант "британский или альфа", влияние которого мы почувствовали весной, практически исчез. Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS
Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Выявлено 73 новых случая Covid-19; из них 66 - среди непривитых
Количество больничных пациентов выросло

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 73 новых случая Covid-19, сведений об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

66 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 7 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 85,8 до 87,5 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 3653 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 118 случаев Covid-19, умерли 2569 человек с коронавирусом.

Количество больничных пациентов с Covid-19 выросло 

Вчера в латвийские больницы поступило девять пациентов с Covid-19, а общее число стационарных пациентов увеличилось до 87 человек. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 77 пациентов с Covid-19 со средней степенью заболевания и десять в тяжелом состоянии.

До сих пор из больниц выписан в общей сложности 14 481 пациент с Covid-19.


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