Еще хуже показатели были лишь на неделе Лиго: в Латвии снижается темп вакцинации

По данным Национальной службы здравоохранения, на прошлой неделе в среднем вакцинировалось около 4650 человек в день. Примерно таким был темп вакцинации в конце марта и начале апреля, когда прививались лишь несколько приоритетных групп, тогда как сейчас вакцины есть в наличии и находятся в свободном доступе.

Пока что самый высокий темп вакцинации в Латвии был на неделе с 24 мая, когда прививалось около 16 700 человек в день.

В воскресенье, 22 августа, только 680 человек получили прививки от Covid-19, в том числе 337 получили первую дозу, а 343 человека завершили процесс вакцинации, из которых 18 человек получили однократную вакцину Johnson&Johnson.

Витенбергс: на крупных предприятиях охват вакцинацией очень разный

В Латвии охват вакцинацией в компаниях с большим количеством сотрудников сильно отличается, заявил в программе 900 sekundes на TV3 министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

"Ситуация с вакцинацией в больших коллективах очень отличается, и это ответственность руководителей и владельцев компаний. Мы видим, что есть компании, где охват вакцинацией составляет 100%, потому что они знают, что осенью это обеспечит относительно большую стабильность", - сказал министр.

Он добавил, что четвертая волна эпидемии Covid-19 обязательно дойдет до Латвии, но охват вакцинацией в Латвии в целом меньше, чем в ряде западноевропейских стран.

Виттенбергс также напомнил, что во время предыдущей волны Covid-19 около 10 000 компаний получили поддержку в рамках программы оборотного капитала, а 80 000 сотрудников - в виде пособий по простою и субсидий на заработную плату. "Мы готовы задействовать эти инструменты поддержки в любое время, если какая-либо из отраслей перестанет работать", - сказал министр.