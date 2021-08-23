Объявлен состав сборной Латвии на отборочный турнир на Олимпиаду

В состав сборной вошли три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

В списке хоккеистов отсутствуют вратарь Рудольф Лаздиньш, защитники Артур Кулда, Никита Матейко и Кристап Зиле, а также нападающие Оскар Батня, Рихард Маренис, Эдуард Тралмакс и Харальд Эгле. Отметим, что Батня, Зиле и Маренис защищали цвета сборной на прошедшем в этом году в Риге чемпионате мира.

Матчи квалификационного турнира пройдут с 26 по 29 августа в "Арена Рига". За единственную путёвку в Пекин поборются сборные Латвии, Франции, Италии и Венгрии.

Участие в Зимних Олимпийских играх уже обеспечили сборные Канады, России, Финляндии, Чехии, США, Швеции, Германии, Швейцарии и Китая.

Состав сборной Латвии на отборочные игры квалификационного турнира Олимпийских игр в Пекине:

Вратари: Ивар Пунненов, Артур Шилов, Марек Митенс.

Защитники: Ральф Фрейберг, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубинс, Сандис Смонс, Кристап Сотниекс, Увис Балинскис, Карлис Чуксте, Янис Якс.