Пн, 23.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Все данные о скидках - в облаке и существенная экономия на системе: что обещают на смену э-талонам?

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Концепция, разработанная рабочей группой Рижской думы, предусматривает, что пассажиры смогут оплачивать поездки на общественном транспорте онлайн с помощью банковских платежных карт, ID-карт, смартфонов и других смарт-устройств, пишет Diena.

Для внедрения новой системы Rīgas satiksme организует исследование рынка, а после анализа результатов - процедуру закупки, которая может занять около года.

Можно будет использовать банковскую карту, поскольку она будет служить как личным идентификатором, так и мгновенным средством оплаты. Также будут считываться соответствующие скидки в транспортном средстве с удостоверения личности или смартфона.

В настоящее время вся информация о конкретном человеке содержится в э-талоне, и в случае изменения объема льгот нужно обращаться в центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme для перепрограммирования э-талона.

В свою очередь, суть новой системы будет состоять в том, что информация о каждом человеке находится в цифровом облаке.

Данные покажут, имеет ли он право на скидку 100%, 50% или оплачивает полную стоимость поездки.

Сейчас обслуживание системы э-талона стоит около 10 млн евро в год, пять лет назад стоило около 27 млн евро в год, а новая система, по расчетам рабочей группы, будет стоить всего от 2 до 4 млн евро в год


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