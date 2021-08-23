Все данные о скидках - в облаке и существенная экономия на системе: что обещают на смену э-талонам?

Для внедрения новой системы Rīgas satiksme организует исследование рынка, а после анализа результатов - процедуру закупки, которая может занять около года.

Можно будет использовать банковскую карту, поскольку она будет служить как личным идентификатором, так и мгновенным средством оплаты. Также будут считываться соответствующие скидки в транспортном средстве с удостоверения личности или смартфона.

В настоящее время вся информация о конкретном человеке содержится в э-талоне, и в случае изменения объема льгот нужно обращаться в центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme для перепрограммирования э-талона.

В свою очередь, суть новой системы будет состоять в том, что информация о каждом человеке находится в цифровом облаке.

Данные покажут, имеет ли он право на скидку 100%, 50% или оплачивает полную стоимость поездки.