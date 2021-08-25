Шарапова в Испании, Клишина в Италии, Дзюба с актёром. Как прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Елена Исинбаева проводит время где-то, где есть пальмы
Легкоатлетка Лаура Икауниеце в Эстонии
Артём Дзюба в компании актёра Максима Лагашкина
Российская пловчиха Анна Егорова наслаждалась солнышком
Вячеслав Малафеев с женой продолжают путешествовать по Испании
Там же находится и Мария Шарапова
Дзюдоистка Дарья Белодед и одинокая пальма на Мальдивах
Пловчиха Юлия Ефимова на фоне московского заката
Красотка Алина Загитова
45-летний Владимир Кличко в прекрасной форме
Александр Усик готовится к следующему бою
Дарья Клишина гуляет по Италии
Фигуристка Елизавета Туктамышева рекламирует одежду
А скелетонистка Юлия Канакина - обувь