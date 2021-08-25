Ср, 25.08.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Шарапова в Испании, Клишина в Италии, Дзюба с актёром. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Елена Исинбаева проводит время где-то, где есть пальмы

Легкоатлетка Лаура Икауниеце в Эстонии

Артём Дзюба в компании актёра Максима Лагашкина

Российская пловчиха Анна Егорова наслаждалась солнышком

Вячеслав Малафеев с женой продолжают путешествовать по Испании

Там же находится и Мария Шарапова

Дзюдоистка Дарья Белодед и одинокая пальма на Мальдивах

Пловчиха Юлия Ефимова на фоне московского заката

Красотка Алина Загитова

45-летний Владимир Кличко в прекрасной форме

Александр Усик готовится к следующему бою

Дарья Клишина гуляет по Италии

Фигуристка Елизавета Туктамышева рекламирует одежду

А скелетонистка Юлия Канакина - обувь


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