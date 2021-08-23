На летней Олимпиаде-2024 в Париже не будет карате и ещё двух видов спорта

Из программы Олимпийских игр исключили карате, которое впервые дебютировало на Играх-2020 в Токио. На включении этого вида спорта в программу настаивала Япония, где карате является очень популярным.

Латвию в этой дисциплине в Токио представлял каратист Калвис Калниньш, который выступал в весовой категории до 67 килограммов. На групповом этапе он выиграл лишь один поединок из четырёх и не сумел попасть в полуфинал.

Кроме того, в списке соревнований отсутствуют софтбол и бейсбол. Эти виды спорта были исключены из списка олимпийских дисциплин ещё в 2008 году, но в Токио-2020 соревнования по ним снова проводились.