На летней Олимпиаде-2024 в Париже не будет карате и ещё двух видов спорта

Из программы Олимпийских игр исключили карате, которое впервые дебютировало на Играх-2020 в Токио. На включении этого вида спорта в программу настаивала Япония, где карате является очень популярным.
Латвию в этой дисциплине в Токио представлял каратист Калвис Калниньш, который выступал в весовой категории до 67 килограммов. На групповом этапе он выиграл лишь один поединок из четырёх и не сумел попасть в полуфинал.
Кроме того, в списке соревнований отсутствуют софтбол и бейсбол. Эти виды спорта были исключены из списка олимпийских дисциплин ещё в 2008 году, но в Токио-2020 соревнования по ним снова проводились.
Отметим, что в 2024 году впервые в истории Игр состоятся соревнования по брейк-дансу. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.