Пн, 23.08.2021
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На летней Олимпиаде-2024 в Париже не будет карате и ещё двух видов спорта

Латвийский каратист Калвис Калниньш (слева) ФОТО: AP/Scanpix

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на Играх в Париже. Информация об этом доступна на официальном сайте соревнований.

Из программы Олимпийских игр исключили карате, которое впервые дебютировало на Играх-2020 в Токио. На включении этого вида спорта в программу настаивала Япония, где карате является очень популярным.

Латвию в этой дисциплине в Токио представлял каратист Калвис Калниньш, который выступал в весовой категории до 67 килограммов. На групповом этапе он выиграл лишь один поединок из четырёх и не сумел попасть в полуфинал.

Кроме того, в списке соревнований отсутствуют софтбол и бейсбол. Эти виды спорта были исключены из списка олимпийских дисциплин ещё в 2008 году, но в Токио-2020 соревнования по ним снова проводились.

Отметим, что в 2024 году впервые в истории Игр состоятся соревнования по брейк-дансу. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.


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