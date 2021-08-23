Число дня ⟩ 833 млрд евро - на столько могут вырасти расходы госбюджета будущего года

В законе о среднесрочных бюджетных рамках на 2021, 2022 и 2023 год прогнозировалось, что расходы государственного консолидированного бюджета в 2022 году могут составить 11,053 млрд евро, однако с учетом корректировки расходов предполагается, что расходы бюджета в 2022 году могут составить 11,886 млрд евро.

Расходы в обновленном проекте бюджета запланированы в размере 8,741 млрд евро, что на 668,1 млн евро больше, чем планировалось в прошлом году.

Основные причины роста расходов

Минфин поясняет, что на изменения объема бюджетных расходов влияют запланированные расходы:

в размере 104,9 млн евро на вакцинацию от Covid-19,

97,8 млн евро на финансирование проектов высокой готовности,

90,9 млн на семейные государственные пособия, а также

14,5 млн евро на укрепление границы с Беларусью.

Также расходы придется увеличить из-за планируемого государственного софинансирования в размере 316,8 млн евро на реализацию проектов из Фонда восстановления ЕС.

22,4 млн евро дополнительно запланированы на проекты сотрудничества Министерства образования и науки, а 10,9 млн евро выделены Минсообщения на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica.

При этом уточненные расходы государственного специального бюджета на 2022 год запланированы в размере 3,387 миллиарда евро, что на 160,9 миллиона евро больше, чем планировалось в прошлом году. Увеличение объясняется дополнительными:

77,3 млн евро на пенсии по старости,

56,6 млн евро на пособия по болезни,

15,4 млн евро на пособия по безработице,

7,1 млн евро на родительские пособия и

200 000 евро на пенсии по инвалидности.

Как сообщалось, 24 августа Кабинет министров рассмотрит ряд вопросов, связанных с бюджетом на 2022 год.

В бюджете министерств найдены 172,3 млн евро на финансирование приоритетов

Согласно информации, подготовленной Министерством финансов для рассмотрения на Национальном трехстороннем совете по сотрудничеству, после анализа расходов министерств было обнаружено 172,3 млн евро для финансирования приоритетов.

В результате пересмотра основных расходов министерства сэкономили 103,8 млн евро, в результате пересмотра расходов на развитие - 34,5 млн евро, 15,2 миллиона евро были найдены после анализа отраслевой финансовой политики, на невыполнении расходов сэкономлено 14,6 млн евро.

Из 172,3 млн, полученных в результате пересмотра расходов, большую часть или 101,7 млн евро планируется направить на финансирование приоритетов министерств, а остальные 70,6 млн евро - на другие приоритеты.

Ожидается, что Минземледелия может оставить на финансирование своих приоритетов 30,4 млн евро, Минфин - 14,9 млн евро, Минздрав - 14,7 млн евро, Минюст - 10,9 млн евро, Министерство обороны - 9,4 млн евро, Министерство благосостояния - 8,1 млн евро и Министерство внутренних дел - 4 млн евро.