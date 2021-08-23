ВИДЕО ⟩ Матч Кубка Латвии по футболу завершился удалением, переломом носа и заявлением в полицию

Матч между командами завершился уверенной победой "Валмиеры" со счётом 5:0. Несмотря на разницу в классе, в матче было много грубостей и нарушений правил.

В самом конце матча у 24-летнего Гадрани случился конфликт с игроком "Динамо" Никитой Самсоновым, который нарушил правила на грузине. Тот, в свою очередь, не смог совладать с эмоциями и решил проучить обидчика, ударив его головой в грудь.

За это нарушение Гадрани тут же увидел перед собой красную карточку и на 89-й минуте оставил "Валмиеру" в меньшинстве. Покидая поле, Гадрани продолжил обмен оскорблениями с представителями команды соперника, но и этого грузинскому футболисту показалось недостаточно.

Gadrani rīcību nosodot, nosodam arī pretinieku komandas provokācijas, kuras labi dzirdamas šajā video. https://t.co/lpTPye6nZY pic.twitter.com/Reac5nMux9 — Valmiera FC (@valmierafc) August 23, 2021

В распоряжение портала Sportacentrs попала информация, что после игры Гадрани отправился в раздевалку "Динамо", чтобы продолжить выснять отношения. По данным источника, он вызвал на "разговор" футболиста Андрея Кирилина, который вышел из раздевалки и сразу же получил удар головой в лицо.

25-летнему Кирилину была оказана медицинская помощь, у него диагностирован перелом носа. Также сообщается, что была вызвана полиция и составлено официальное заявление. Это означает, что Гадрани могут ожидать более серьёзные санкции, чем от дисциплинарного комитета Латвийской федерации футбола (ЛФФ).