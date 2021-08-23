Пн, 23.08.2021
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Элджей, хип-хоп-исполнитель
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Ночи становятся холоднее, в палатках - дети младше трех лет: о ситуации на границе с Беларусью

Пограничники в пункте Силене на границе Латвии и Беларуси ФОТО: Evija Trifanova/LETA

О текущей ситуации на границе Латвии с Беларусью высказались начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс и представитель движения добровольцев Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") Эгил Грасманис. Собрали главное на понедельник, 23 августа.

В последние дни ситуация спокойная 

По сообщению начальника Государственной погранохраны Гунтиса Пуятса, последние сутки на границе Латвии и Беларуси прошли в относительно спокойном режиме, новых попыток незаконного пересечения границы Латвии констатировано не было. В то же время напряженность и риски на приграничной территории остаются высокими, признал он. 

Часть нарушителей все еще находятся вблизи границы и ждут возможности проникнуть в Латвию. Госпогранохрана вошла в контакт с этими людьми и выяснила, что большинство высказало желание вернуться в Ирак, однако их не пускают на территорию Беларуси, откуда они прибыли. По мнению чиновника, таким образом Беларусь использует силу, чтобы дестабилизировать ситуацию в Латвии. 

При необходимости латвийская сторона предоставляет этим людям помощь, в то время как белорусская - нет.

Известно, что Латвия все же приняла 25 человек из разных групп мигрантов, так как были выявлены риски для их здоровья. 

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В то же время, по мнению Пуятса, широко такую практику применять не стоит - если Латвия откроет свою границу, "тысячи соискателей счастья" попытаются проникнуть в страну и далее в ЕС. 

На данный момент у границы в основном пребывают иракцы, в свою очередь, мигрантов из Афганистана, где наблюдается стремительная дестабилизация, пока не констатировано. 

Чиновник напомнил, что из-за объявленного в приграничных районах режима чрезвычайной ситуации Латвия не принимает от мигрантов прошений о предоставлении убежища и размещает проникших в страну в центрах нарушителей границы, где пока еще места хватает. 

Дальнейшие планы

По словам начальника Погранохраны, в конце сентября или начале октября планируется установить первый участок забора на границе Латвии и Беларуси протяженностью 37 км. Общая протяженность границы между странами - 172 км, но сюда входят и труднодоступные территории для пересечения - озера и реки, поэтому упомянутые 37 км - это территория наивысшего риска. 

Пуятс предполагает, что схожие ситуации потенциально возможны и на границе с Россией. 

Мигрантам помогают добровольцы 

Как сообщил представитель движения добровольцев Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") Эгил Грасманис, среди соискателей убежища, которые в настоящее время "застряли" в ненаселенной местности между латвийской и белорусской границами, есть четверо детей в возрасте до трех лет.

Помимо них среди соискателей убежища также 23 ребенка старше трех лет. Всего движению добровольцев известно о 83 лицах, которые все еще находятся на приграничной, "ничейной" территории. Однако Государственная пограничная служба и медперсонал присматривают за беженцами и следят за ситуацией, заверили там.

Как отметил Грасманис, ночи в Латвии становятся холоднее, поэтому в Даугавпилсский Красный Крест попросили доставить спальные мешки, термоковрики, одежду и другие необходимые вещи, чтобы соискатели убежища могли пережить холодные ночи.

На данный момент соискателям убежища выдаются специальные пленки, из которых можно сделать палатки.

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При этом решается вопрос обеспечения нормальными палатками.

На вопрос, сколько лиц, ищущих убежища, выразили желание вернуться на родину, Грасманис ответил, что есть люди, которые выразили такое желание, потому что они в отчаянии из-за сложившейся ситуации, однако более точной информацией обладает Государственная пограничная служба.

Ситуация в целом

С 10 августа пограничники предотвратили попытки 476 человек незаконно пересечь государственную границу.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации возможность пересечь границу по гуманитарным причинам была дана 25 ищущим убежища, в свою очередь, в целом в этом году 377 граждан третьих стран при незаконном пересечении государственной границы были задержаны.

В первой половине августа пограничники ежедневно выявляли десятки мигрантов, а в последние дни их поток иссяк.


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