Ночи становятся холоднее, в палатках - дети младше трех лет: о ситуации на границе с Беларусью

В последние дни ситуация спокойная

По сообщению начальника Государственной погранохраны Гунтиса Пуятса, последние сутки на границе Латвии и Беларуси прошли в относительно спокойном режиме, новых попыток незаконного пересечения границы Латвии констатировано не было. В то же время напряженность и риски на приграничной территории остаются высокими, признал он.

Часть нарушителей все еще находятся вблизи границы и ждут возможности проникнуть в Латвию. Госпогранохрана вошла в контакт с этими людьми и выяснила, что большинство высказало желание вернуться в Ирак, однако их не пускают на территорию Беларуси, откуда они прибыли. По мнению чиновника, таким образом Беларусь использует силу, чтобы дестабилизировать ситуацию в Латвии.

При необходимости латвийская сторона предоставляет этим людям помощь, в то время как белорусская - нет.

Известно, что Латвия все же приняла 25 человек из разных групп мигрантов, так как были выявлены риски для их здоровья.

В то же время, по мнению Пуятса, широко такую практику применять не стоит - если Латвия откроет свою границу, "тысячи соискателей счастья" попытаются проникнуть в страну и далее в ЕС.

На данный момент у границы в основном пребывают иракцы, в свою очередь, мигрантов из Афганистана, где наблюдается стремительная дестабилизация, пока не констатировано.

Чиновник напомнил, что из-за объявленного в приграничных районах режима чрезвычайной ситуации Латвия не принимает от мигрантов прошений о предоставлении убежища и размещает проникших в страну в центрах нарушителей границы, где пока еще места хватает.

Дальнейшие планы

По словам начальника Погранохраны, в конце сентября или начале октября планируется установить первый участок забора на границе Латвии и Беларуси протяженностью 37 км. Общая протяженность границы между странами - 172 км, но сюда входят и труднодоступные территории для пересечения - озера и реки, поэтому упомянутые 37 км - это территория наивысшего риска.

Пуятс предполагает, что схожие ситуации потенциально возможны и на границе с Россией.

Мигрантам помогают добровольцы

Как сообщил представитель движения добровольцев Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") Эгил Грасманис, среди соискателей убежища, которые в настоящее время "застряли" в ненаселенной местности между латвийской и белорусской границами, есть четверо детей в возрасте до трех лет.

Помимо них среди соискателей убежища также 23 ребенка старше трех лет. Всего движению добровольцев известно о 83 лицах, которые все еще находятся на приграничной, "ничейной" территории. Однако Государственная пограничная служба и медперсонал присматривают за беженцами и следят за ситуацией, заверили там.

Как отметил Грасманис, ночи в Латвии становятся холоднее, поэтому в Даугавпилсский Красный Крест попросили доставить спальные мешки, термоковрики, одежду и другие необходимые вещи, чтобы соискатели убежища могли пережить холодные ночи.

На данный момент соискателям убежища выдаются специальные пленки, из которых можно сделать палатки.

При этом решается вопрос обеспечения нормальными палатками.

На вопрос, сколько лиц, ищущих убежища, выразили желание вернуться на родину, Грасманис ответил, что есть люди, которые выразили такое желание, потому что они в отчаянии из-за сложившейся ситуации, однако более точной информацией обладает Государственная пограничная служба.

Ситуация в целом

С 10 августа пограничники предотвратили попытки 476 человек незаконно пересечь государственную границу.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации возможность пересечь границу по гуманитарным причинам была дана 25 ищущим убежища, в свою очередь, в целом в этом году 377 граждан третьих стран при незаконном пересечении государственной границы были задержаны.