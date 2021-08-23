Умер журналист и преподаватель Латвийского университета Абрам Клецкин

В университете отметили, что Клецкин много лет был любимым лектором факультета социальных наук Латвийского университета.

Научная работа Клецкина была посвящена процессам развития и изменения кино, медиа и общества. Он является автором книг "Мой мир. Встречи в жизни и воображении" (1983) и "Судьбы кино и современной культуры" (2012), а также множества научных статей и глав в коллективных монографиях, лауреатом премии в "Большой Кристап" за пожизненный вклад в киноискусство.

Клецкин преподавал учебные курсы, посвященные теории коммуникации и медиа, кино и культуре. Многие поколения латвийских журналистов считают его своим учителем.

В то же время Клецкин является сценаристом нескольких документальных фильмов, в том числе "Легко ли быть молодым?".

По данным архива агентства LETA, Клецкин родился 11 октября 1933 года. Клецкин был заведующим отделом, секретарем в газете "Советская молодежь", а также заведующим отделением журналистики филологического факультета Латвийского университета и президентом Латвийского медиафонда. Он также возглавлял Балтийское информационное агентство в Москве.