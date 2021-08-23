LIZDA предлагает разрешить педагогам работать и с отрицательным тестом на Covid-19

В данный момент закон устанавливает, что в отдельно установленных сферах, например, здравоохранения, длительного социального ухода и образования, у работодателя есть обязанность обеспечить, чтобы работники, которые во время исполнения рабочих обязанностей находятся в прямом контакте с пациентами, клиентами или учащимися, имели рабочий сертификат.

В письме профсоюз предложил депутатам дополнить закон нормой, предусматривающей, что в сфере образования работникам для исполнения рабочих обязанностей подходило бы и подтверждение об отрицательном результате сделанного теста. Также LIZDA предлагает покрыть расходы на обеспечение педагогов тестами из средств госбюджета.

LIZDA обосновывает свое предложение тем, что профсоюз поддерживает только добровольную вакцинацию и считает, что нужно дать возможность работать как тем, кто за вакцину, так и тем, кто против и кто еще не решил. В профсоюзе считают, что важнее не вынудить вакцинироваться представителей определенных профессий, так как принуждение вызывает противодействие, а положительно мотивировать все общество.

В то же время, чтобы обеспечить целесообразную трату средств госбюджета и снижение расходов на тесты на Covid-19, LIZDA предлагает продолжить дискуссию о признании и использовании более дешевых тестов.

Кроме того, в письме к политикам профсоюз предлагает постановить, что работникам сферы здравоохранения обеспечивается страхование здоровья, которое будет покрываться из средств госбюджета. В LIZDA пояснили, что во время распространения Covid-19 работа сотрудников сферы образования связана с повышенным риском безопасности и здоровья сотрудников, а также с повышенной психологической нагрузкой, что влияет на общее состояние здоровья.

Предложения LIZDA на рассмотрение в парламент подали депутаты Эвия Папуле и Вячеслав Домбровскис. Кроме того, парламентарии подготовили предложения по поправкам, предусматривающим, что школьникам не нужно носить маски в помещениях образовательного учреждения как в классах, так и в местах общего пользования. Подано и предложение, устанавливающее, что учащимся не нужно носить маски в учебных учреждениях вне зависимости от того, есть ли у учащегося действующий сертификат или отрицательный результат теста.