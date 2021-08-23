Видео ⟩ В Эстонии пьяный мотоциклист без прав удирал от полиции со скоростью 233 км/час

На приказы остановиться он не реагировал, и остановить его удалось лишь через несколько километров. При проверке выяснилось, что у мотоциклиста нет прав нужной категории, а уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе оказался на грани, после которой необходимо возбуждать уголовное дело. Кроме того, на мотоцикл не было ни страховки, а техосмотр он не прошел.
Сегодня 40-летний нарушитель предстал перед Харьюским уездным судом, и теперь свой поступок ему предстоит обдумать в пенитенциарном учреждении.
Полиция напоминает, пьяный или не имеющий прав водитель с большой долей вероятности имеет шанс попасть в ДТП. Если вы выпили или у вас нет прав, подумайте о возможных последствиях.