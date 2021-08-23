Пн, 23.08.2021
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Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Видео ⟩ В Эстонии пьяный мотоциклист без прав удирал от полиции со скоростью 233 км/час

Подумать над своим поведением нарушителю придется за решеткой. ФОТО: Кадр из видео

В субботу патруль Ида-Харьюского отдела полиции пытался остановить мотоциклиста, который разогнался на шоссе Таллинн-Нарва до скорости 233 километра в час, пишет Rus.Postimees.

На приказы остановиться он не реагировал, и остановить его удалось лишь через несколько километров. При проверке выяснилось, что у мотоциклиста нет прав нужной категории, а уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе оказался на грани, после которой необходимо возбуждать уголовное дело. Кроме того, на мотоцикл не было ни страховки, а техосмотр он не прошел.

Сегодня 40-летний нарушитель предстал перед Харьюским уездным судом, и теперь свой поступок ему предстоит обдумать в пенитенциарном учреждении.

Полиция напоминает, пьяный или не имеющий прав водитель с большой долей вероятности имеет шанс попасть в ДТП. Если вы выпили или у вас нет прав, подумайте о возможных последствиях.


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