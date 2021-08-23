Павлютс рассказал о третьей дозе вакцины для людей с ослабленной иммунной системой

По словам Павлютса, вопрос о возможности начала вакцинации третьей дозой, по мнению экспертов, в ближайшее время будет рассмотрен Государственным советом по иммунизации.

В свою очередь министр юстиции Янис Борданс указал, что в Латвии так много вакцин, что скоро пора будет принимать решение о доступности третьей дозы. По словам политика, это было бы лучшим решением, чем продавать вакцины, срок годности которых истекает, в другие страны.

Кумулятивная заболеваемость в 100 случаев может быть достигнута на этой неделе

Есть вероятность, что двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 00 жителей может достичь границы в 100 случаев уже на этой неделе, заявил Павлютс.

Он указал, что заболеваемость Covid-19 расширяется и постепенно растет.

Поэтому на заседании правительства 24 августа будет необходимо прикоснуться к вопросам, каким образом будут введены соответствующие уровню заболеваемости ограничения.

По словам депутата Сейма Илзе Индриксоне, партнеры по коалиции сегодня договорились пересмотреть ограничения на случай роста заболеваемости, чтобы не ограничивать возможность получать услуги вакцинированным лицам.