Во вторник Рижский музей авиации переедет на новое место
Во вторник, 24 августа, с нынешней территории расположения Рижского музея авиации вывезут его экспонаты, сообщила агентству LETA представитель аэропорта "Рига" Лаура Кулакова.
Во вторник, 24 августа, с нынешней территории расположения Рижского музея авиации вывезут его экспонаты, сообщила агентству LETA представитель аэропорта "Рига" Лаура Кулакова.
Согласно графику перебазирования, в 14:00 планируется перевозка самого крупного самолета.
Как сообщалось, аэропорт "Рига" и владелец частного Рижского музея авиации Виктор Талпа достигли договоренности о переносе музея на территорию в окрестностях Скулте. Принадлежащий аэропорту земельный участок, который будет передан музею в долгосрочную аренду, находится рядом с шоссе V14 Скулте-Яунмарупе.
Первоначально аэропорт будет оказывать владельцу музея техническую поддержку по благоустройству территории и перемещению экспонатов, однако Талпсу позже придется вернуть финансирование, которое будет вложено аэропортом.
Музей авиации должен был до 31 марта освободить используемую в настоящее время территорию рядом с центральным зданием международного аэропорта "Рига".
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Освобождение территории необходимо в связи со строительством технического ангара airBaltic, обозначенная территория также включена в планы строительства железнодорожного проекта Rail Baltica и новой башни Latvijas gaisa satiksme.
По условиям договора два года назад Талпа был официально предупрежден о том, что ему придется покинуть территорию.
Информация на сайте музея показывает, что официально он существует с 1997 года. Всего в музее почти 50 экспонатов, в том числе коллекция советской авиационной техники.