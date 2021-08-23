Пн, 23.08.2021
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Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Во вторник Рижский музей авиации переедет на новое место

Музей авиации ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 24 августа, с нынешней территории расположения Рижского музея авиации вывезут его экспонаты, сообщила агентству LETA представитель аэропорта "Рига" Лаура Кулакова.

Согласно графику перебазирования, в 14:00 планируется перевозка самого крупного самолета.

Как сообщалось, аэропорт "Рига" и владелец частного Рижского музея авиации Виктор Талпа достигли договоренности о переносе музея на территорию в окрестностях Скулте. Принадлежащий аэропорту земельный участок, который будет передан музею в долгосрочную аренду, находится рядом с шоссе V14 Скулте-Яунмарупе.

Первоначально аэропорт будет оказывать владельцу музея техническую поддержку по благоустройству территории и перемещению экспонатов, однако Талпсу позже придется вернуть финансирование, которое будет вложено аэропортом.

Музей авиации должен был до 31 марта освободить используемую в настоящее время территорию рядом с центральным зданием международного аэропорта "Рига".

Галерея: Музей авиации в Риге

Освобождение территории необходимо в связи со строительством технического ангара airBaltic, обозначенная территория также включена в планы строительства железнодорожного проекта Rail Baltica и новой башни Latvijas gaisa satiksme.

По условиям договора два года назад Талпа был официально предупрежден о том, что ему придется покинуть территорию.

Информация на сайте музея показывает, что официально он существует с 1997 года. Всего в музее почти 50 экспонатов, в том числе коллекция советской авиационной техники.


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