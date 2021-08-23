98,7% госпитализированных в июле с Covid-19 пациентов не были вакцинированы

Из госпитализированных в июле 318 пациентов 3,14 пациента не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, четыре пациента (1,3%) были вакцинированы. Ни один из умерших в июле 25 человек, зараженных Covid-19, не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Всего в июле было констатировано 1434 новых случая Covid-19, из которых 1293 (90,2%) не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, а 141 человек, или 9,8%, были вакцинированы.

В то же время уже пятую неделю подряд в Латвии растет число новых случаев Covid-19. За неделю число новых случаев выросло на 31,7%. В среднем в день делается около 8389 тестов, тогда как неделей ранее - 7900. Всего на прошлой неделе в среднем констатировалось по 132 новых случая, что на 32 больше, чем неделей ранее. На прошлой неделе госпитализировали в среднем восемь пациентов с Covid-19 в день, а в больницах лечился в среднем 71 человек, что на девять больше, чем неделей ранее.

За последние две недели, с 9 по 22 августа, высокий уровень заболеваемости продолжал сохраняться среди детей в возрасте до девяти лет и среди детей в возрасте от 10 до 19 лет. Заболеваемость Covid-19 растет и в других возрастных группах.

На прошлой неделе рост заболеваемости наблюдался во всех регионах, особенно в Риге и Видземе. Коэффициент репродуктивности Covid-19 на прошлой неделе составлял 1,20, что свидетельствует о распространении болезни в обществе.

Если оценивать констатированные на прошлой неделе случаи Covid-19 и статус вакцинации зараженных лиц, то 770 человек, или 83%, не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, 153 человека, или 17%, были вакцинированы. Статистика свидетельствует, что невакцинированные или не завершившие курс вакцинации люди заражаются в Латвии в 2,9 раза чаще, чем полностью вакцинированные.