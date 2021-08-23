ReTV: в поле зрения VDD попали лица, которые, возможно, целенаправленно дестабилизируют ситуацию в стране

Как VDD сообщила "Новостям ReTV", по оценке Службы госбезопасности наблюдающиеся в данный момент тенденции свидетельствуют о целенаправленных попытках отдельных лиц и организаций в своих личных интересах использовать ситуацию, которая возникла в связи с пандемией Covid-19 в мире и введенными мерами безопасности.
Служба тщательно следит за развитием событий, особое внимание обращая на то, чтобы под угрозу не ставилась безопасность государства и общества и чтобы не нарушался закон.
VDD напоминает, что в демократическом государстве у каждого есть право на свободу слова, свободу собрания и другие гарантированные в Сатверсме Латвийской Республики личные свободы, пока эти права не ограничивают и не нарушают права других лиц.