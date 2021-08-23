Пн, 23.08.2021
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Элджей, хип-хоп-исполнитель
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ReTV: в поле зрения VDD попали лица, которые, возможно, целенаправленно дестабилизируют ситуацию в стране

Нормунд Межвиетс, глава VDD ФОТО: Zane Bitere/LETA

Служба государственной безопасности (VDD) в данный момент особо активно следит за несколькими лицами и организациями, которые, возможно, целенаправленно дестабилизируют ситуацию в Латвии.

Как VDD сообщила "Новостям ReTV", по оценке Службы госбезопасности наблюдающиеся в данный момент тенденции свидетельствуют о целенаправленных попытках отдельных лиц и организаций в своих личных интересах использовать ситуацию, которая возникла в связи с пандемией Covid-19 в мире и введенными мерами безопасности.

Служба тщательно следит за развитием событий, особое внимание обращая на то, чтобы под угрозу не ставилась безопасность государства и общества и чтобы не нарушался закон.

VDD напоминает, что в демократическом государстве у каждого есть право на свободу слова, свободу собрания и другие гарантированные в Сатверсме Латвийской Республики личные свободы, пока эти права не ограничивают и не нарушают права других лиц.


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