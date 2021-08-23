Александр Кузьмин ФОТО: LETA

В понедельник в результате трагического происшествия погиб депутат фракции Русского союза Латвии (РСЛ) в Рижской думе Александр Кузьмин, сообщил агентству LETA заместитель руководителя фракции РСЛ Яков Плинер.

Плинер рассказал, что информацию о трагедии узнал от депутата Европарламента Татьяны Жданок, которая сообщила об этом на платформе внутренней связи партии.

Политик отметил, что это огромная потеря как для партии, так и для всех рижан, так как Кузьмин был образованным, умным и интеллигентным политиком, работавшим на благо рижан.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Кузьмин родился в 1984 году.