Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

За час до этого - выпить стакан воды! Как правильно делать слюнный тест?

ФОТО: Ekrānšāviņš

Чтобы школьники имели возможность безопасно учиться очно, в понедельник, 23 августа, началось крупнейшее в Латвии тестирование на Covid-19 в учреждениях основного, среднего и профессионального образования.

Институт BIOR подготовил информационный материал о том, как правильно делать слюнный тест. В видеоматериале объясняется, что тест -

абсолютно безболезненный и простой, кроме того, он не занимает много времени.

В классе ребенок получит набор со всем необходимым для теста: небольшую пробирку, пакет биобезопасности, в который все можно потом сложить, обычную салфетку и специальные спиртовые салфетки. Вместе с этим идет форма и небольшая наклейка, на которой нужно будет написать свое имя и фамилию.

За час до теста рекомендуется выпить стакан воды, а за полчаса до него лучше не есть, не пить и не чистить зубы.

В данный момент сюжет подготовлен только на латышском языке, однако он достаточно нагляден, чтобы разобраться могли и школьники, владеющие латышским языком на уровне младших классов.

Подробнее - смотрите на видео!

Планируется тестировать около 200 000 человек в неделю, что станет вызовом для поставщиков услуг, образовательных учреждений, детей и их родителей. Основным способом тестирования будут слюнные тесты, но при необходимости также будут использоваться мазки из носоглотки.

Каждое учебное заведение имеет свою обслуживающую лабораторию, которая обеспечивает тестирование школьников и работников. Лаборатория подготовит индивидуальные пробирки для сбора образцов слюны и обеспечит их доставку в учебные заведения. Сбор образцов будет происходить в определенный день и время, о которых учебное заведение проинформирует родителей. Из-за значительного объема и лаборатории, и учебные заведения будут строго следовать установленному графику, и тестирование в другой день или время будет невозможно.


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